Nezaupnica Matićevi upravi Luke Koper

28. december 2017 ob 11:05,

Koper,Portorož - MMC RTV SLO, STA

Delničarji Luke Koper so na izredni skupščini v Portorožu izglasovali nezaupnico upravi pod vodstvom Dragomirja Matića. O njenem odpoklicu bo odločal nadzorni svet.

Nadzorni svet je v sklicu skupščine kot glavni razlog za nezaupnico navedel izsledke posebne revizije poslov Luke z IPS-a, ki je med drugim pokazala, da podjetje poslovnega modela IPS na strateški ravni ne upravlja aktivno, in opozorila na tveganja s področja kršenja delovne zakonodaje, nadzora nad IPS in korupcije.

Uprava Luke je očitke zavrnila. Zatrdila je, da je naredila veliko za ureditev podedovane problematike, ki se vleče že dve desetletji. Matić je spomnil, da so za naslednjih pet let načrtovali zaposlitev 500 ljudi, obenem pa opozoril, da 1.000 ljudi naenkrat ne morejo zaposliti, saj bi to močno prizadelo dobičkonosnost družbe.

Kot poroča Slovenska tiskovna agencija, so delničarji nezaupnico tudi izglasovali.

To sicer še ne samodejno pomeni konca uprave pod vodstvom Dragomirja Matića. Zadevo bo zdaj obravnaval še nadzorni svet. Nadzorniki lahko upravo odpokličejo na podlagi izglasovane nezaupnice, določa zakon o gospodarskih družbah. Lahko pa jo zavrnejo, če je nezaupnica izglasovana na podlagi "očitno neutemeljenih razlogov".

Pred sejo niso dajali izjav

Predsednica uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) Lidija Glavina in predsednik nadzornega sveta Luke Koper Rado Antolovič pred samo skupščino, ki je bila v nasprotju z dosedanjo prakso zaprta za javnost, medijem nista dajala izjav. Matić pa je dejal le, da je danes vse mogoče.



Protest pod vprašajem

Zaposleni v Luki po burnem zboru delavcev v sredo za danes niso pripravili posebnih aktivnosti. Član nadzornega sveta, predstavnik delavcev Rok Parovel je ocenil, da bo skupščina mirna. Na vprašanje, ali je še mogoče pričakovati kakšno presenečenje, pa je spomnil, da bo seja nadzornega sveta šele v petek. Predsednik sveta delavcev Mirko Slosar je po drugi strani pričakoval, da bodo delničarji upoštevali poslovne rezultate sedanje uprave in se odločili pravilno ter "da bodo naredili vse za to, da Luka dela še dobro naprej". Kristjan Verbič iz Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) pa je dopuščal "možnost, da modrost prevlada - in tudi argumenti - in da se odvije na skupščini drugačen scenarij, kot so si ga začrtali tisti, ki imajo moč odločanja".



