Divja napoved banke Saxo Bank: bitcoin do 60 tisoč, nato zlom

10. december 2017 ob 06:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Fed bo izgubil neodvisnost, evro padel na pariteto z dolarjem, kitajski Tencent pa prehitel Apple, napoveduje za leto 2018 Saxo Bank. A to še ni vse - pri dveh prerokbah je treba zajeti sapo.

December je mesec, ko se radi oglasijo napovedovalci prihodnosti. Saxo Bank je z desetimi provokativnimi napovedmi precej razburkal domišljijo, najbolj drzni pa sta naslednji napovedi: Wall Street naj bi v letu 2018 v protireakciji na trenutno rekordno nizko volatilnost doživel kar 25-odstoten enodneven padec (merjeno z indeksom S&P 500), pri čemer so pri Saxo Bank že določili, da bo to ponedeljek, ki se bo seveda imenoval črni ponedeljek kot tisti zloglasen ponedeljek 19. oktobra 1987. Dramatično bo tudi trgovanje z bitcoinom. Ta naj bi dosegel 60 tisoč dolarjev, s čimer bi njegova tržna kapitalizacija znašala vrtoglavih tisoč milijard dolarjev, sledil pa bi popoln zlom in padec na vsega tisoč dolarjev, potem ko bi Kitajska in Rusija (vsaj delno) prepovedali bitcoin.

Tencent kmalu pri kapitalizaciji bilijon dolarjev?

Zelo drzne so tudi nekatere preostale napovedi. Ameriška centralna banka Fed bo izgubila neodvisnost, nadzor bo prevzelo finančno ministrstvo. Evro bo po obdobju rasti spet padel, in sicer pod vrednost en dolar za evro. Tudi japonskemu jenu se ne piše nič dobrega, tako da naj bi bilo treba za dolar plačati že 150 jenov. Pri Saxo Bank tudi napovedujejo, da kitajsko tehnološko podjetje Tencent po vrednosti prehitelo Apple, z 870 milijardami dolarjev najvrednejše podjetje, ki kotira na borzi. Novembra je tržna kapitalizacija Tencenta prvič presegla 500 milijard dolarjev in se izenačila z vrednostjo Facebooka. Tencent, malo znan zunaj Kitajske, uporabnikom ponuja storitve, kot so mobilno plačevanje, računalniške igre, klepetanje (platforma WeChat ima skoraj milijardo uporabnikov) in glasba.

Kripto-nekaj, vsekakor ne kriptovaluta

Kriptovaluta bitcoin je do četrtka vrtoglava pridobivala in se le dober teden potem, ko je prebila mejo 10 tisoč dolarjev, skoraj izstrelila do nove desettisočice, saj je bila cena bitcoina na nekaterih menjalnicah že več kot 19 tisoč dolarjev. Sledil je korenit (okrog 30-odstotni popravek, tako da je šla včeraj cena pod 13 tisoč dolarjev. Stefan Ingves, prvi mož Baselskega komiteja in guverner Švedske centralne banke Riksbank, je povedal, da pri bitcoinu sploh ne gre za kriptovaluto. "Bitcoin je kripto-nekaj. Neko kriptopremoženje, vsekakor pa ne kriptovaluta." Svetuje skrajno previdnost, saj je volatilnost izjemna, v ozadju pa ni nobene centralne banke ali regulatorjev. Kdor verjame, da je prihodnost le v kriptovalutah, se bo verjetno uštel, je prepričan Ingves.

Boleč spomin na pretekle finančne balone

Ingves je potegnil tudi vzporednice z manijo tulipanovih čebulic leta 1630, s katerimi so trgovali celo na nizozemski borzi vrednostnih papirjev. Cena je šla takrat v nebo, končalo pa se je neslavno, s popolnim zlomom tega trga in s številnimi obubožanimi vlagatelji. Tržna kapitalizacija bitcoina se je povzpela že nad 250 milijard dolarjev, če bi šlo za podjetje, bi bil bitcoin že med 20 največjimi ameriškimi korporacijami. Noro rast so letos doživele tudi številne preostale kriptovalute. Ethereum je poskočil za 5000 odstotkov, litecoin za več kot 2500. Brian Kelly iz finančne družbe BKCM sicer večji potencial kot v bitcoinu vidi v ethereumu, splošno dogajanje na trgu kriptovalut pa primerja z norijo pikakom podjetij v 90. letih in meni, da je med kriptovalutami veliko podjetij, kot je bil Pets.com, ustanovljeno leta 1998, na vrhuncu vredno 100 milijard dolarjev, osem mesecev kasneje pa je bankrotiralo.

Ne boditi pujsek, ki ga zakoljejo

Borzni strokovnjak in zvezda ameriških finančnih poročil Jim Cramer prav tako ne verjame v nadaljnjo rast bitcoina, eden od vzrokov, da bitcoinu ne zaupa, je tudi nevarnost hekerskih napadov, kar so pred dnevi doživeli uporabniki NiceHasha. Cramer meni, da bo današnji začetek sklepanja terminskih pogodb na bitcoin na chicaški borzi CME negativno vplivalo na to kriptovaluto in da bi lahko četrtkov vrh pri 19 tisoč res pomenil vrh. "Mislim, da smo s pojavom terminskega trga pri bitcoinu blizu vrha. Rad bi čestital vsem, ki so bili zraven na začetku zgodbe, ki so bitcoin prodali pri 19 tisoč dolarjih in obogateli. Ampak, ko bo v igri druga stran trga (pozicije na kratko), biki zaslužijo, medvedje zaslužijo, prašiče zakoljejo. Nočem, da bi bili prašiči, ki bi vas zaklali," je bil s staro borzno modrostjo slikovit Cramer, ki bitcoin primerja z igro Monopoli in ljudem svetuje, naj gredo raje kockati v Las Vegas.

V letu 2018 še večja priljubljenost ICO-jev?

Ne gre pa prezreti, da so v letošnjem letu podjetja po vsem svetu (predvsem start up podjetja) zbrala več kot tri milijarde dolarjev kapitala z izdajo kriptokovancev v okviru začetne ponudbe kovancev (ICO), kar je seveda posledično povzročilo poplavo kriptokovancev, ki jih je na trgu že več kot tisoč, pri čemer se z večino trguje v centih. Julian Hosp iz start upa TenX napoveduje, da se bodo naslednje leto za ponudbo kovancev odločila tudi uveljavljena podjetja, nekatera pa bi lahko ponudila tudi delež v kapitalu, kar bo velik udarec za investicijske banke, ki bodo ostale brez lepega zaslužka. Trenutno kupec kriptokovanca ni solastnik podjetja, lahko se le nadeja, da bo nekoč s tem kovancem plačal storitev podjetja, ki je kovanec izdalo.

Novi rekordi na Wall Streetu

Na delniških trgih je zadnji teden prinesel nov rekord vodilnih indeksov v ZDA. Dow Jones je petkovo trgovanje končal pri 24.329 točkah, potem ko so bili vlagatelji zadovoljni z novembrskimi gibanji na ameriškem trgu dela. Ustvarjenih je bilo neto 228 tisoč delovnih mest (ekonomisti so napovedovali 200 tisoč), stopnja brezposelnosti je pri 4,1 odstotka ostala na 17-letnem dnu. Povprečna urna postavka, ki je za Fed eden ključnih podatkov, se je po oktobrskem minimalnem padcu zvišala za 0,2 odstotka, na letni ravni pa za 2,5 odstotka. Sredi tedna se bo še zadnjič letos sestala ameriška centralna banka, ki bo verjetno za četrt odstotne točke zvišala ključno obrestno mero, pričakovati pa je še vsaj dve zvišanji v letu 2018.



