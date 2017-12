Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V petek je zaradi novice, da so Michaela Flynna obtožili zaradi laganja o svojih stikih z Rusijo in da se je Flynn že izrekel za krivega indeks S&P 500 hitro izgubil več kot odstotek in pol, kar je v letošnjem letu izreden dogodek. Letos je namreč S&P le štirikrat dan končal z več kot enoodstotno izgubo. Kako bikovska so gibanja na Wall Streetu, dokazuje tudi podatek, da sta se tako Dow Jones kot S&P novembra na mesečni ravni zvišala osmič zapored. Foto: Reuters Newyorški delniški indeks Dow Jones je v četrtek porasel kar za 331 točk (za 1,39 odstotka) in prvič v zgodovini presegel 24 tisoč točk. Čeprav se je njegova vrednost v petek nekoliko znižala, je na tedenski ravni vseeno pridobil zavidljivih 2,9 odstotka. Širši indeks S&P 500 je v petih dneh napredoval za 1,5 odstotka. Foto: Reuters V petek je dolar zaradi Michaela Flynna izgubljal, tako da je bilo treba za evro plačati več kot 1,19 dolarja. Kanadski dolar je v primerjavi z ameriškim doživel največjo rast v zadnjih 20 mesecih, vzrok pa je bila objava robustnih podatkov o kanadskem trgu dela, ki povečujejo verjetnost, da bo Bank of Canada na začetku naslednjega leta zvišala obrestno mero. Foto: Reuters Dodaj v

Stiglitz: Bitcoin ne služi nobeni socialno koristni funkciji

Tedenski pregled dogajanja na finančnih trgih

3. december 2017 ob 06:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Manjši petkov pretres na Wall Streetu, povezan z novico o Michaelu Flynnu, nekateri celo vidijo kot možen znak za konec enega najdaljših bikovskih trendov v ameriški borzni zgodovini.

Nekdanjega Trumpovega svetovalca za nacionalno varnost so uradno obtožili zaradi laganja o svojih stikih z Rusijo. Nekaj trenutkov potem, ko je ABC News objavil to vročo novico, je newyorški indeks S&P 500 zanihal za 1,6 odstotka navzdol. V razmerah, ki vladajo letos (na prste ene roke lahko preštejemo dneve, ko je omenjeni indeks izgubil več kot odstotek), je takšen padec že nekaj izjemnega. Razpoloženje se je sicer precej popravilo, ko so se pojavili signali, da bo ameriški senat potrdil predlog zakona o davčnih olajšavah, kar se je v petek zvečer res zgodilo, tako da je S&P petkovo trgovanje končal z le 0,2-odstotno izgubo, podobno tudi elitni Dow Jones, ki je dan prej prvič v zgodovini prebil mejo 24 tisoč točk. Donald Trump je vedno bližje davčni reformi, ki bi podjetjem močno znižala davčno obremenitev.

Jim Paulsen napoveduje popravek v letu 2018

V celotnem tednu je Dow Jones pridobil kar 2,9 odstotka, medtem ko je tehnološki Nasdaq izgubil 0,6 odstotka, potem ko so vlagatelji ocenili, da davčne olajšave tehnološkim podjetjem ne bodo prinesle posebne dodatne koristi. Kratkoročen preplah, ki se je pojavil v petek, nekateri vseeno jemljejo resno. Letos so namreč vlagatelji prezrli vse morebitne nevarnosti, zdaj pa se pojavljajo pomisleki, da bi lahko prav politična kriza v Washingtonu sprožila večji popravek. ZDA spet grozi tudi zaprtje zvezne vlade (denarja bo zmanjkalo 8. decembra), vprašanje zgornje dovoljene meje javnega dolga pa naj bi prestavili v leto 2018. Priznani finančni strokovnjak Jim Paulsen napoveduje, da bo delniški trg naslednje leto doživel popravek, ki pa ne bo pomenil začetek medvedjega gibanja delnic, ampak bo to prej nakupna priložnost.

Nafta dosegla najvišjo točko po poletju 2015

Zaradi novice o Michaelu Flynnu je v petek v sozvočju z delniškim trgom nekoliko navzdol zanihal tudi naftni trg, potem ko je med trgovanjem 159-litrski sod brenta dosegel že 64,32 dolarja, kar je največ v zadnjih po poletju 2015. Glavni dogodek tedna je bilo sicer četrtkovo Opecovo zasedanje na Dunaju, na katerem je kartel skupaj z nekaterimi preostalimi proizvajalci nafte pričakovano podaljšal dogovor o nižjih količinah črpanja vse do konca 2018. Dogovor bi se sicer iztekel marca. Opec in še nekatere države na čelu z Rusijo že od lanskega decembra dnevno načrpajo okrog 1,8 milijona sodov nafte manj, kar pomeni približno dva odstotka celotne dnevne svetovne proizvodnje. Rusi se sicer bojijo, da Opec z nižjo proizvodnjo in posledično višjimi cenami spodbuja ameriško črpanje nafte iz skrilavcev, kar seveda ne vpliva pozitivno na odpravljanje presežne ponudbe.

Dow Jones (ZDA) 24.231 točk Nasdaq (ZDA) 6.847 DAX30 (Frankfurt) 12.861 Nikkei (Tokio) 22.819 10-letne am. obvezn. donos: 2,36 % 10-letne slov. obv. donos: 0,73 EUR/USD 1,1891 EUR/CHF 1,1609 bitcoin 11.000 USD nafta brent 63,68 USD zlato 1.280 USD euribor (6-mesečni) -0,271 %

Terminske pogodbe na bitcoin čez dva tedna

Kriptovaluta bitcoin je v torek prvič presegla 10 tisoč dolar in šla tudi nad 11 tisoč, sledil pa je 20-odstotni popravek in nato nova rast nad 11 tisoč dolarjev. Terminska borza v Chicagu CME bo od 18. decembra ponujala terminske pogodbe na bitcoin, ki tako postaja vse bolj "mainstream" valuta in morda odpira tudi vrata, da bi se bitcoin vključil tudi v trg ETF-skladov (odprtih investicijskih skladov). Na borzi CME bo možno staviti ne samo na rast, ampak tudi na padec bitcoina, kar naj bi prineslo manj volatilnosti. Vrednost bitcoina se je letos več kot podeseterila, primerjave s tem, koliko je bil bitcoin vreden v svojih prvih dnevih (leta 2010 manj kot en cent), pa burijo domišljijo, kako hitro bi lahko človek postal milijonar že z zneskom, ki ga pustiš natakarju za napitnino. Tržna kapitalizacija bitcoina se je v zadnjih dneh povzpela že nad 180 milijard dolarjev, kar je skoraj toliko, kot znaša tržna vrednost Coca Cole.

Ugledna nobelovca "napadla" bitcoin

Ob taki astronomski rasti se še naprej vrstijo pozivi, da je potrebna skrajna previdnost, pri čemer največji kritiki menijo, da gre za Ponzijevo shemo in bo "tekla kri", ko bo zmanjkalo vlagateljev. Nobelovec Joseph Stiglitz meni, da bi bilo treba bitcoin prepovedati in da ne služi nobeni socialno koristni funkciji. Robert Schiller, ki je Nobelovo nagrado dobil s preučevanjem finančnih balonov, je na finančni konferenci v Litvi povedal, da je velika privlačnost bitcoina v tem, da ga ne regulira nobena vlada in da je zgodba čudovita, "če bi le bila resnična". Milijarder Carl Icahn je povedal, da bitcoin kaže vse znake balončka, o septembrskih izjavah Jamieja Dimona iz JP Morgan (bitcoin je prevara, ne bo se dobro končalo) pa smo na teh straneh že pogosto pisali ...

Tomaž Okorn