Cerar s kitajskim kolegom o letalskih linijah in medu

Obiski kitajskih turistov v Sloveniji naraščajo

28. november 2017 ob 14:01

Budimpešta - MMC RTV SLO, STA

Premier Miro Cerar se je v Budimpešti srečal s kitajskim premierjem Li Kečjangom. Poudaril je nekatera posebej perspektivna področja, kot sta sodelovanje na področju civilnega letalstva in vzpostavljanje neposrednih letalskih povezav med Slovenijo in Kitajsko.

Cerar se je v Budimpešti udeležil vrha držav Srednje in Vzhodne Evrope s Kitajsko v okviru pobude 16+1. V ponedeljek je Slovenija pristopila k pobudi za gospodarski pas t. i. nove svilne poti 21. stoletja.

Premierja sta zdaj govorila o krepitvi gospodarskega sodelovanja. Izpostavila sta naložbe na področju letaliških zmogljivosti, avtomobilske in visokotehnološke industrije ter znanosti. Med perspektivnimi področji pa sta po Cerarjevih besedah tudi kmetijstvo in turizem. Obiski kitajskih turistov v Sloveniji in Evropi v zadnjem času zelo naraščajo.

Med za kitajskega kolega

Kitajski premier je poudaril, da Kitajska podpira slovensko pobudo za razglasitev svetovnega dneva čebel. Ob tej priložnosti je slovenski premier kitajskemu kolegu podaril med, pridelan v mestnem čebelnjaku slovenske vlade v Ljubljani.

Srečanje s kitajskim premierjem je bilo sicer že tretje letošnje srečanje slovenskega premierja z visokimi kitajskimi predstavniki. V Sloveniji je gostil prvega podpredsednika kitajske vlade Džang Gaolija in posebnega odposlanca kitajskega predsednika Meng Džjandžuja.

A. S.