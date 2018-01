Cimos začel odpuščati

"Program presežnih delavcev"

8. januar 2018 ob 17:50

Koper - MMC RTV SLO, STA

V koprskem Cimosu so začeli izvajati program presežnih delavcev. Po zagotovilih sindikatov bo ukrep prizadel bistveno manj kot sto zaposlenih v družbah Cimos in Cimos Kinematika.

V Cimosu so tudi tokrat skrivnostni. Tako ne dajejo nobenih podatkov o številu presežnih delavcev in datumu vročanja odpovedi. Zato pa je sekretar regijskega odbora Sindikata kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI) Sašo Ristič za STA potrdil, da naj bi prvi zaposleni iz seznama presežnih delavcev danes že dobili odpovedi.

Sindikalist ob tem niti danes ni želel razkriti številk, je pa že pred dnevi pojasnil, da bo brez službe ostalo precej manj kot sto Cimosovih delavcev. Poleg tega se je sindikati uspelo dogovoriti za merila, ki so za presežne delavce ugodnejša od tistih, ki jih predvidevata zakonodaja in kolektivna pogodba. Tako bo izplačilo morebitnega neizrabljenega dopusta višje za 15 odstotkov, morebiten presežek ur bo plačan 45 odstotkov višje, za odhod pred iztekom odpovednega roka bo delavcem pripadala odškodnina. Če sta med presežnimi delavci oba zakonca, bo lahko odpuščen samo eden, in sicer tisti z nižjo plačo (razen če se sama ne bosta odločila drugače). Dogovorjeno je tudi, da bodo morali podjetje obiskati predstavniki zavoda za zaposlovanje, ki bodo pomagali odpuščenim delavcem. Med merili je tudi prezaposlitev k drugemu delodajalcu. Sporazum sicer predvideva, da mora družba v primeru povečanih potreb (zaradi povečanja obsega naročil) najprej nazaj povabiti odpuščene delavce.

Al. Ma.