Prodaja Cimosa "vendarle pri koncu"

Vleče se že dve leti

17. maj 2017 ob 18:22

Ljubljana - MMC RTV SLO

Predstavniki glavnih akterjev v zgodbi - DUTB, SDH, TCH Cogeme in Cimosa - za četrtek vabijo na konferenco ob zaključku prodajnega postopka družbe Cimos.

Na novinarski konferenci bodo, kot so sporočili iz Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB), spregovorili glavni izvršni direktor DUTB-ja Imre Balogh, predsednica uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH) Lidija Glavina, predsednik uprave TCH-ja Cogeme Gino Berti ter predsednik uprave Cimosa Gerd Rosenthal.

V zadnjih dneh je bilo več poročil o tem, da naj bi lastniki Cimosa kmalu izvedli skupščino, po kateri naj bi podjetje dobilo nove lastnike - sklad Palladio Finanziaria oz. njegovo družbo TCH Cogeme. Na skupščini naj bi potrdili nove nadzornike, ki bodo prišli iz vrst novih italijanskih lastnikov, nato pa naj bi sledila preknjižba delnic.

Prodaja proizvajalca avtomobilskih delov, ki je po agresivni širitvi poslovanja v letih debelih krav ob izbruhu zadnje finančne in gospodarske krize zapadel v resne finančne težave, a je kljub prestrukturiranju še vedno eno večjih podjetij v slovenski avtomobilski industriji, se je začela avgusta 2015.

Postopek je tekel skrit pred očmi javnosti, med potencialnimi kupci so se poleg Palladia Finanziaria neuradno omenjali poslovni sistem bosanskega poslovneža Nijaza Hastorja, španski CIE Automotive in francoski Maike Automotive.

Ko se je zdelo, da utegne iskanje novih lastnikov pasti v vodo, se je konzorcij prodajalcev julija lani le odločil sprejeti zavezujočo ponudbo italijanskega sklada, oktobra lani pa je nato z njim podpisal tudi pogodbo o prodaji, pri čemer pa je imel dogovor več odložnih pogojev.

Sporne terjatve nekdanje Riječke banke

Prav pri izpolnjevanju teh se je v začetku tega leta zataknilo. Največji kamen spotike je bila tožba hrvaške slabe banke DAB zaradi neplačanega dolga do nekdanje Riječke banke. Čeprav sta Slovenija in Hrvaška na ravni vlad konec januarja dosegli dogovor o poravnavi te terjatve DAB-a, ki je vmes dosegla že skoraj 60 milijonov evrov, pa naj bi hrvaška stran potem v dogovor vnesla dodatne zahteve glede ohranjanja delovnih mest v Cimosovih tovarnah v hrvaški Istri.

Ker se je odpravljanje tega bremena iz preteklosti vleklo, je Palladio Finanziaria februarja uresničil grožnjo in odstopil od nakupa Cimosa. Državni lastniki so ob tem napovedali izvedbo alternativnega načrta, po katerem bi Cimos po načelu zasebnega vlagatelja dokončno prestrukturiral DUTB in ga potem pozneje prodala. Načrt so predstavili največjim Cimosovim poslovnim strankam, a ves čas je na mizi ostajal tudi prvotni scenarij prodaje italijanskemu skladu.

Ta se je marca nato res vrnil v igro in v nadaljnjih pogovorih z deležniki so bile ovire za izvedbo posla očitno vendarle odpravljene.

