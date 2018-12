Dnevnik in Večer prejela soglasje ministrstva za združitev medijev

Časopisa Dnevnik in Večer sta napovedala združitev, saj to, po njihovih navedbah, narekujejo razmere na trgu. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač

Upravi obeh družb sta zadovoljni

14. december 2018 ob 17:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ministrstvo za kulturo je družbama Dnevnik in Večer skupina izdalo predhodno soglasje za združitev njunih medijev v skupnem izdajateljskem podjetju DV mediji, obe družbi navajata na svojih spletnih straneh. O avgusta napovedani združitvi mora zdaj odločiti še agencija za varstvo konkurence.

Oba izdajatelja sta vlogo, s katero sta zaprosila za izdajo soglasja k pridobitvi več kot 20-odstotnega lastninskega ali upravljavskega deleža oz. glasovalnih pravic v premoženju družbe DV mediji, na ministrstvo za kulturo naslovila avgusta letos. Podjetje DV mediji kot novi izdajatelj tiskanih in spletnih izdaj Dnevnika in Večera sicer še ni vpisano v sodni register.

Dnevnik je izdajatelj medijev Dnevnik in Dnevnik.si, Večer skupina pa je lastnica izdajatelja dnevnika Večer in Vecer.com. V družbi DV mediji bosta imela Dnevnik in Večer skupina vsak po 50-odstotni delež.

Upravi obeh družb sta po navedbah z njunih spletnih strani izrazili zadovoljstvo, ker je ministrstvo za kulturo z izdajo predhodnega soglasja prepoznalo utemeljenost načrtovanega projekta, opozarjata pa, da s tem postopek združevanja medijev Dnevnik in Večer v skupnem izdajateljskem podjetju še ni končan. Čakata namreč še na soglasje agencije za varstvo konkurence.

Ediciji se združujeta zaradi manjšega števila kupcev

Kot so avgusta ob napovedi združevanja pojasnili v Dnevniku in Večer skupini, se znižuje tako število kupcev dnevnih časopisov kot obseg oglaševanja. Zato ediciji vedno težje samostojno izhajata, "s čimer ni ogroženo le njuno zagotavljanje neodvisnega novinarskega dela, ampak tudi njuno preživetje".

Večer je bil pred leti v večinski lasti Dela, oba sta sodila v skupino Pivovarna Laško. Delo je nato po več neuspelih poizkusih sredi leta 2014 Večer prodalo družbi Dober Večer. Dnevnik medtem sodi v skupino DZS, ki jo poleg Dnevnika in družbe DZS sestavljata še podjetji Terme Čatež in Marina Portorož.