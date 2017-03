DUTB prodaja terjatve do podjetja Javor Pivka v stečaju

Usoda stečajnega postopka še ni jasna

23. marec 2017 ob 10:18

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

DUTB je objavil razpis za zbiranje ponudb za odkup terjatev do družbe Javor Pivka v likvidaciji. Terjatve znašajo 8,7 milijona evrov, rok za oddajo ponudb pa se bo iztekel 22. maja ob 14. uri.

Insolvenčni postopki nad družbo Javor Pivka se sicer vlečejo že precej časa. Družba je bila od novembra 2015 v postopku poenostavljene prisilne poravnave, koprsko okrožno sodišče pa je nato na predlog Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) nad njo uvedlo stečaj.

Usoda insolvenčnih postopkov sicer še vedno ni jasna, saj se je na odločitev sodišča pritožila skupina upnikov, med katerimi je tudi družba Šilc in Partnerji likvidacijskega upravitelja Milana Šilca, v kateri so upniki predlagali razveljavitev sklepa prvostopenjskega sodišča in ustavitev stečajnega postopka. Višje sodišče v Ljubljani je nato junija lani ugodilo pritožbi in razveljavilo sklep prvostopenjskega sodišča, s katerim so začeli postopek poenostavljene prisilne poravnave. Zadeva je bila tako vrnjena prvostopenjskemu sodišču v ponovno odločanje.

Ponovno odločanje in nova pritožba

Prvostopenjsko sodišče je nato 23. septembra v ponovnem odločanju zavrnilo predlog za začetek postopka poenostavljene prisilne poravnave, zoper sklep sodišča pa je zdaj vložila pritožbo družba Javor Pivka. Kot so še pojasnili na koprskem sodišču, je stečajni postopek še v fazi predhodnega postopka in je bil s sklepom tega sodišča prekinjen do pravnomočne odločitve v postopku poenostavljene prisilne poravnave.

Na koprskem okrožnem sodišču so konec lanskega leta še pojasnili, da je vrhovno sodišče odločilo, da so krajevno pristojni za vodenje insolvenčnih postopkov. Neuradno naj bi Šilc podal predlog za prenos krajevne pristojnosti na sodišče v Ljubljani, kjer ima družba trenutno uradno svoj sedež.

Javor Pivka ima za 23 milijonov obveznosti, največ do DUTB-ja in Banke Koper.

G. K.