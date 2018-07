Finančna uprava bo vrnila 191 milijonov evrov dohodnine

Letos je finančna uprava pripravila informativne izračune dohodnine za skupaj 1.528.772 zavezancev. Od teh je bilo v konec marca odpremljenem svežnju 959.789 izračunov, v drugem, izdanem konec maja, pa 568.983. Zavezanci iz prvega svežnja so medtem premalo plačano dohodnino že morali doplačati oz. so preveč plačano že prejeli vrnjeno, poračun za zavezance iz drugega svežnja pa je predviden v teh dneh.

Vračilo preplačane dohodnine je predvideno za 61 odstotkov zavezancev iz drugega svežnja. Povprečni znesek vračila je 550 evrov, vsi skupaj pa bodo prejeli 190,9 milijona evrov. Rok za vračilo je sicer 30. julij, vendar pa je finančna uprava že pozimi obljubila, da bodo tisti zavezanci, ki so uveljavljali posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane elektronsko preko sistema eDavki, prejeli denar štiri delovne dneve prej. To pomeni, da bo 35.040 zavezancev prejelo vračilo dohodnine v skupni višini 32 milijonov evrov že danes, vsi drugi pa najpozneje do ponedeljka.

22 odstotkov zavezancev bo moralo doplačati

Vračilo bo izvedeno pod pogojem, da zavezanec ni vložil ugovora zoper informativni izračun dohodnine, saj v tem primeru informativni izračun dohodnine ne velja kot odločba in posledično ni izvršilnega naslova za vračilo, ter da se mu ni pobotalo z morebitnim dolgom.

Da morajo dohodnino doplačati, pa je pisalo na izračunih za 21,9 odstotka zavezancev iz drugega svežnja. Ti morajo zahtevani znesek poravnati najpozneje do 1. avgusta, in sicer v skupnem znesku 40,75 milijona evrov. Izjema so tudi v tem primeru zavezanci, ki so zoper informativni izračun dohodnine vložili ugovor, saj ta zadrži izvršitev.

Niso pa informativnega izračuna dohodnine prejeli tisti, za katere na Fursu od izplačevalcev dohodkov niso prejeli podatkov o odmeri dohodnine. V tem primeru morajo napoved vložiti sami, in sicer najpozneje do 31. julija. Napoved morajo vložiti na finančnem uradu, v katerem so vpisani v davčni register.