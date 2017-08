Nadzorni svet Luke Koper "umirja žogico" ob rekordnih dobičkih

Brez menjave uprave

30. avgust 2017 ob 21:41

Koper - MMC RTV SLO, STA

Nadzorni svet Luke Koper se je na današnji seji seznanil z rekordnimi rezultati poslovanja, glede preostalih točk dnevnega reda pa je predsednik nadzornega sveta Rado Antolovič dejal, da je treba "umiriti žogico".

"Prišli smo do sklepa, da je treba umiriti žogo in bolj konstruktivno delati naprej. Zadeva se je preveč zakuhala v napačno smer," je po seji novinarjem dejal Rado Antolovič ter pojasnil, da s tem misli tudi na poročanje medijev o njegovih elektronskih sporočilih, v katerih naj bi domnevno pritiskal na upravo. "In to je v glavnem vse," je povzel več kot deveturno sejo.

Glede stališča nadzornikov do sodelovanja Luke Koper v kampanji pred referendumom o zakonu o drugem železniškem tiru Divača–Koper je dejal, da so odločitev o tem prepustili upravi. "Vsi, ki imajo kaj zdrave pameti, vedo, da je drugi tir pomemben. Do rešitev, kako ga bomo delali, pa mora priti uprava," je dejal.

Znano je, da uprava gradnjo drugega tira podpira, ne strinja pa se z zakonom o njegovi izgradnji, ki bo predmet referendumskega odločanja. Ta je namreč po njihovem prepričanju v nasprotju s koncesijsko pogodbo med Luko Koper in državo.

Nogometno sponzorstvo

Nekateri mediji so poročali, da je Antolovič upravo pozval, naj se obnovi sponzorska pogodba med Luko Koper in klubom FC Koper. To je družba z nogometnim klubom podpisala v času, ko jo je vodil Gašpar Gašpar Mišič, zdajšnja uprava pa jo je prekinila letos spomladi. "Jaz niti ne razumem nogometa," je tokrat zanikal pred novinarji.

Potrdil pa je, da so se na seji seznanili s tožbo Gašparja Mišiča, ki je Luko Koper vodil med avgustom 2013 in aprilom 2014, ko so ga nadzorniki razrešili zaradi "nedelovanja uprave", kot je tedaj povedala tedanja predsednica nadzornega sveta Alenka Žnidaršič Kranjc.

Višje sodišče je konec lanskega decembra pravnomočno odločilo, da je bil sklep o odpoklicu ničen, delovno sodišče pa mu je julija letos prisodilo izplačilo plač za 10 mesecev in znesek za obdobje, ko se je zaposlil drugje. Vendar naj bi se bil Gašpar Mišič odškodnini pripravljen odpovedati v zameno za ponovno imenovanje za prvega moža Luke Koper.

O tem vprašanju nadzorni svet na tokratni seji ni sprejemal nobenih sklepov. "Zadevo smo predali upravi," je dejal Antolovič.

Poslovni izidi "bi bili lahko še boljši"

Najpomembnejša točka seje je bila po njegovih besedah seznanitev s poslovanjem v prvem polletju. "Rezultati so dobri, a bi bili lahko še boljši. In tudi bodo še boljši," je dejal. Kot predsednik nadzornega sveta je na Luko Koper zelo ponosen, a treba si je prizadevati za še boljše poslovanje, je prepričan.

Skupina Luka Koper je v prvih šestih mesecih povečala obseg pretovorjenega blaga za šest odstotkov, na 12 milijonov ton. V maju je bil dosežen celo rekorden mesečni ladijski pretovor v zgodovini družbe, in sicer v višini 2,3 milijona ton.

V tem času so pretovor zabojnikov povečali za devet odstotkov, medtem ko je bil pretovor avtomobilov za dva odstotka manjši kot v lanskem prvem polletju.

Prvo polletje: 15-odstotno povečanje čistega dobička

Prihodki skupine so se v prvem polletju povečali za sedem odstotkov, na 108 milijonov evrov, čisti dobiček pa za 15 odstotkov, na 27 milijonov evrov. Za naložbe je skupina Luka Koper s 1090 zaposlenimi med januarjem in junijem namenila 29,4 milijona evrov.

Matična družba Luka Koper je prvo polletje končala s 24-odstotno rastjo čistega dobička, na 27,1 milijona evrov, prihodki pa so porasli za deset odstotkov, na 105,5 milijona evrov.

Da Luka Koper v zadnjem času dosega odlične rezultate, je na junijski skupščini dokazoval tudi predsednik uprave Drago Matič. A v državnem lastniku Slovenskem državnem holdingu kljub temu menijo, da bi bili lahko rezultati še boljši. Dosegli so predčasno zamenjavo štirih od petih nadzornikov, predstavnikov kapitala. Že od tedaj se ugiba, ali bodo sledile tudi menjave v upravi na čelu z Dragom Matićem.

Za zdaj se torej za to še niso odločili, saj čakajo na izsledke posebne revizije poslov Luke Koper z izvajalci pristaniških storitev, ki so jo delničarji na zadnji skupščini zaupali družbi PriceWaterhouseCoopers. Glede problematike izvajalcev pristaniških storitev je nadzorni svet danes upravo zadolžil, da analizira stroške in pripravi načrt, kako rešiti to vprašanje.

Al. Ma.