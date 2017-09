Marinček: Ustvarjajo vzporeden pravni red za prodajo virov, kot sta pitna voda in zemlja

Lakirnica in 400 delovnih mest

11. september 2017 ob 16:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V torek bo okoljevarstveno soglasje Arsa za Magnin projekt v Sloveniji pravnomočno. Slovenski E-forum medtem opozarja na nenavadnosti v postopku pridobivanja soglasja in zatrjuje, da se v Sloveniji vzpostavlja "vzporeden pravni red" za prodajo virov.

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je po zeleni luči okoljevarstvenih organizacij optimist. Do zdaj namreč nihče ni vložil pritožbe na okoljevarstveno soglasje Arsa za projekt Magne v Sloveniji, kar je potrdilo upravno sodišče. S tem bo v torek opolnoči postalo pravnomočno in avstrijsko-kanadsko podjetje bo lahko pridobilo gradbeno dovoljenje ter začelo prvo fazo gradnje, ki naj bi naposled pripeljala do lakirnice in 400 delovnih mest. A minister je bil v izjavi za medije ob robu obiska v podjetju FerroČrtalič vseeno nekoliko previden. "V tem trenutku se igra sodnikov podaljšek. Vsaka tekma pa se mora igrati do konca in dokler sodnik ne odpiska, ne moremo reči, da smo zmagali," je poudaril.

Podobno je ob robu obiska v Brežicah v povezavi z gradnjo hidroelektrarne Mokrice menila okoljska ministrica Irena Majcen. Z izjavami bo počakala do pravnomočnosti.

Da se ne bosta pritožili, sta nedavno potrdili okoljevarstveni organizaciji Alpe Adria Green (AAG) ter Slovenski E-forum. Morebitna pritožba bi lahko, kot so večkrat zatrdili predstavniki vlade, ogrozila napovedano naložbo, saj bi to začetek gradnje odložilo do te mere, da bi se Magna raje odločila za drugo državo.

Marinček opozarja

V Slovenskem E-forumu so na medijski konferenci pojasnili, čemu so se odpovedali pritožbi, čeravno so jo bili napovedovali. Vodja E-foruma Gorazd Marinček je dosegel zavezo Magne, da bo omogočila neposredni monitoring okoljevarstvenih podatkov. Na vprašanje, ali je Magna dolžna upoštevati zaveze iz protokola, je Marinček pojasnil, da je zato med podpisniki protokola tudi vlada, ki bo morala zagotoviti upoštevanje dogovorjenega. Dogovor se nanaša na poročanje o izpustih v zrak, odpadnih vodah, tleh, odpadkih in hrupu.

Obenem je izrazil nekaj kritik. Opozoril je na "ustvarjanje vzporednega pravnega reda" za prodajo narodnega gospodarstva in virov, kot so pitna voda in rodovitna zemlja. "Žalostno je, da ima premier Miro Cerar Magno za razvojni projekt, kajti gre za industrijo prve polovice 20. stoletja, in da tehnične strokovnjake ovrednoti kot stare politične sile," je dejal Marinček. Od agronomov in ministrov je sicer pričakoval večjo zavzetost za varovanje strateških naravnih virov.

Nepovezani poslanec Matjaž Hanžek pa je dodal, da ga jezi ravnanje slovenske oblasti, ki se po njegovem mnenju obnaša, kot da je v lasti korporacij. Vse, kar so dosegle okoljevarstvene organizacije pri investiciji v lakirnico v Hočah, bi po njegovem mnenju pravzaprav moralo storiti okoljsko ministrstvo.

AAG zahteva odstop Majcnove

Pritožbi se je, kot rečeno, v nedeljo odpovedal tudi AAG. "V neposrednem dogovoru z Magno Steyr smo uspeli dobiti to, česar nesposobno uradništvo agencije za okolje ni hotelo vstaviti v okoljevarstveno soglasje, s čimer je ogrozilo nameravano investicijo," so sporočili danes. Zato v AAG vnovič zahtevajo odstop Majcnove.

Pojasnili so, da so s protokolom dosegli, da bo Magna spoštovala vse relevantne okoljske standarde, poskrbela za 24-urno fizično protipožarno varnostno službo, za protiukrepe za preprečitev onesnaženja podtalnice, omejevala uporabo pitne vode in obremenjevanje kanalizacijskega sistema s krožnim procesom recikliranja.

Obsodba pritiskov na okoljevarstvenike

Oglasil se je še svet vlade za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, ki v primeru Magne obsoja nedopustne pritiske na okoljevarstvene organizacije. Vlado in pristojne državne organe je pozval, naj naredijo vse, da se javni diskurz normalizira in da se tudi v prihodnje ob podobnih dogodkih odzovejo preventivno in zaščitijo uresničevanje zakonskih pravic nevladnih organizacij.

