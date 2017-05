Ministrstvo civilni iniciativi Rešimo Rogoški gozd predstavilo kompromisen predlog

V civilni iniciativi bodo o svoji odločitvi glede predloga še razpravljali

Pristojna ministrstva so se sestala s civilno iniciativo Rešimo Rogoški gozd in predlagala kompromisni predlog pri nadomestnih zemljiščih zaradi investicije Magne Steyr; po predlogu naj bi se v prvi fazi posekalo le 4,6 hektarja gozda.

Za pridobitev gradbenega dovoljenja za prvo fazo investicije je sicer predvidena izguba 8,6 hektarja kmetijskih zemljišč. "Za pravočasno izvedbo smo civilni iniciativi predlagali možnost, da bi se teh 8,6 hektarja zmanjšalo za obseg sanacije Darsove deponije na drugi lokaciji, ki je bila predvidena za pridobitev nadomestnih zemljišč v tretji fazi," je po sestanku pojasnila državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša in dodala, da je za to potrebna sprememba občinskega prostorskega načrta, ki jo je moč doseči po skrajšanem postopku.

Civilna iniciativa želi, da v nadaljnjih fazah ne bi prišlo do poseganja v gozd, zato so danes sklenili, da občina takoj začne iskati druga nadomestna zemljišča, lahko tudi v drugih občinah. Če bi tam našli degradirana zemljišča, ki bi se usposobila za kmetijski proizvodnjo, potem v naslednjih fazah ne bi več posegali v gozd. "To pa ni v rokah ministrstva, temveč občin," je dodala Strniša. Zavezali pa so se, da bodo alternativne predloge obravnavali prednostno.

Napredek od prvotnih 66 hektarjev

V civilni iniciativi bodo po besedah Simona Žlahtiča v kratkem, po posvetovanju s tamkajšnjim prebivalstvom na zboru krajanov, odločali, ali bodo podprli kompromisni predlog. "Veseli pa smo, da je ministrstvo storilo korak naprej in sprejelo rešitev z deponijo," je dejal. Za nadaljnje faze pa so bile po njegovih besedah podana neka zagotovila, da do sečnje gozda ne bo prišlo. Žlahtič ni želel napovedovati, kako se bodo krajani odločili, je pa dejal, da je bil dosežen izjemen napredek, saj so se sprva pogovarjali o 66 hektarjih gozda.

Župan upa na čimprejšnjo rešitev

Župan občine Hoče - Slivnica Marko Soršak je po sestanku izrazil upanje, da bo predlog za civilno iniciativo sprejemljiv. "Upam, da to rešimo, drugače bodo naši občani morali hoditi delati na Madžarsko in Hrvaško," je dejal.

Po njegovih besedah se je sicer prijavilo več kot 70 deležnikov, ki želijo sodelovati v procesu pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj za obrat Magne v Hočah. "Vprašanja se lahko hitro rešijo, če ne bo namenskega zavlačevanja proti prihodu investitorja," je dejal hoški župan.

Sestanka sta se udeležila tudi državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo Aleš Cantarutti in državna sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor Lidija Stebernak. Ta je dejala, da ni mogoče napovedati časovnice pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za Magnino investicijo.