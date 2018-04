Na področju spoštovanja delavskih pravic nič novega, tudi lani številne kršitve

Največ nadzorov so opravili na gradbiščih

25. april 2018 ob 17:20

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Inšpektorji za delo so lani opravili okoli 14.500 nadzorov, odkrili 29.500 različnih kršitev in izdali 10.500 ukrepov, je povedala glavna inšpektorica Nataša Trček in dodala, da raven spoštovanja delavskih pravic še ni na želeni ravni.

Inšpektorji za delo so lani tako opravili malenkost manj nadzorov kot leto prej, največ pa tudi tokrat na področju delovnih razmerij, in sicer 7.650, je dejala Trčkova. Na področju varnosti so izvedli 6.659 nadzorov, raziskali so 66 nezgod pri delu, na področju socialne inšpekcije pa so opravili 233 pregledov.

Inšpektorat za delo je lani izrekel za nekaj več kot tri milijone evrov glob, približno 42 odstotkov so jih tudi pobrali. "Gre za več kot 100 odstotkov več kot v letu prej, kar govori o tem, da se gospodarska situacija izboljšuje," je pojasnila glavna inšpektorica za delo.

V preteklem letu je sicer inšpektorat velik poudarek namenil področju plačila oz. neizplačila plač in drugih dodatkov. "Predvsem zato, ker se je letos pokojninski zakon spremenil in smo želeli biti učinkoviti pri tem, da se do konca leta uredi večina odprtih zadev." Po besedah Trčkove so samo na področju neizplačila plač, regresa in podobnih dodatkov ugotovili več kot 6.000 kršitev.

Letos že preverili deset večjih delodajalcev

Med glavnimi kršitvami so bile tudi kršitve v povezavi z zaposlovanjem, glede evidence na področju dela in zagotavljanju odmorov in počitkov. Trčkova je poudarila, da je bil inšpektorat zadnji dve leti zato v podjetjih zelo intenzivno navzoč.

Tudi na začetku letošnjega leta so po njenih besedah preverili 10 večjih subjektov in ugotovili, da je število delavcev v teh podjetjih večje za 900.

"Na podlagi prijav ugotavljamo, da raven spoštovanja delavskih pravic ni na ravni, kot si želimo, zato bomo poskušali biti čim bolj dejavni tam, kjer vemo, da se dogaja največ kršitev," je izpostavila Trčkova.

Direktor inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu Slavko Krištofelc je dodal, da so inšpektorji na področju varnosti in zdravja pri delu tudi lani največ nadzorov opravili na gradbiščih. Predstavil je tudi število prijavljenih nezgod pri delu, ki se povečuje. Lani se jih je 17 končalo s smrtnim izidom, 458 je bilo težjih, večina pa lažjih.

