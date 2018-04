Nova KBM zanika odpuščanja, število zaposlenih bodo zmanjšali po "mehki metodi"

Neuradno naj bi banka letos načrtovala odhod okrog 100 zaposlenih

25. april 2018 ob 15:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Tako v Novi kreditni banki Maribor kot njihovem hišnem sindikatu zavračajo navedbe nekaterih medijev, da naj bi letos brez zaposlitve ostalo 200 ljudi. To sicer ne pomeni, da se število zaposlenih ne bo zmanjšalo, a v glavnem po tako imenovani mehki metodi.

V začetku meseca so se predstavniki Sindikata bančništva Slovenije sestali s predstavniki vodstva Nove KBM. Ti so jim predstavili načrt zmanjševanja zaposlenih, ki pa naj bi potekalo po mehki metodi. To je tudi vse, kar smo od sindikata na Novi KBM uspeli izvedeti, neuradno pa naj bi banka letos načrtovala odhod okrog 100 zaposlenih. Te številke v Novi KBM niso niti potrdili, niti zanikali, v pisnem sporočilu so zapisali le, da je točna številka nižja od tiste, ki so jo objavili nekateri mediji.

Novi kreditni banki Maribor so sicer lastniki, ameriški investicijski sklad Apollo in Evropska banka za obnovo in razvoj, pred dobrim letom in pol pripojili najprej Poštno banko Slovenije, pred dobrim letom pa še KBS, nekdanjo Reiffeisen banko.

Število zaposlenih manjšajo že pet let

Po obeh pridružitvah uvajajo optimizacijo procesov, poslovne mreže in notranjega ustroja, sporočajo iz Nove KBM. Te spremembe po njihovih navedbah potekajo tudi v dialogu s sindikatom in z zaposlenimi, zmanjševanje števila zaposlenih pa že pet let predvsem po mehki metodi. Tako so tudi pred nekaj tedni zaposlenim predstavili možnosti za predčasno upokojitev in sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi, so še dodali v Novi KBM.

Nekoč druga največja banka v Sloveniji je sicer pred tremi leti, ko so jo kupili tujci, zaposlovala nekaj več kot 1.700 ljudi, danes je ta številka za 300 manjša.

Lidija Cokan, Radio Slovenija