Po vseh peripetijah Cimos dokončno v rokah Italijanov

Sklad bo koprsko podjetje najprej dokapitaliziral in plačal dolgove

18. maj 2017 ob 15:38

Koper - MMC RTV SLO/STA

Prodajni postopek za Cimos se je z nakazilom 100.000-evrske kupnine TCH-ja Cogeme DUTB-ju končal. Delnice so že bile nakazane novemu lastniku.

TCH Cogeme je v lasti italijanskega sklada Palladio Finanziaria, ki bo koprsko družbo najprej dokapitaliziral z 18,3 milijona evrov, do konca maja pa naj bi poplačal tudi pretežni del njenih obveznosti do bank. Predvidoma do konca maja bo novi lastnik Cimosu zagotovil tudi svežo likvidnost v višini 15 milijonov evrov, so sporočili iz Družbe za upravljanje terjatev bank.

Prodaja Cimosa - ki se je v predkriznih časih globoko zadolžil za širitev, ob izbruhu krize pa je zašel v resne poslovne težave, ki so ga pahnile na rob obstoja - se je začela avgusta 2015. Postopek je bil skrit pred očmi javnosti, med kupci so se poleg Palladia Finanziaria neuradno omenjali še poslovni sistem bosanskega poslovneža Nijaza Hastorja, španski CIE Automotive in francoski Maike Automotive.

Ko se je zdelo, da utegne iskanje novih lastnikov pasti v vodo, se je konzorcij prodajalcev julija lani le odločil sprejeti zavezujočo ponudbo italijanskega sklada, oktobra lani pa je nato z njim podpisal tudi pogodbo o prodaji, pri čemer pa je imel dogovor več odložnih pogojev.

Ven in nato spet noter

Prav pri izpolnjevanju teh se je v začetku tega leta zataknilo. Največji kamen spotike je bila tožba hrvaške slabe banke DAB zaradi neplačanega dolga do nekdanje Riječke banke. Čeprav sta Slovenija in Hrvaška na ravni vlad konec januarja dosegli dogovor o poravnavi te terjatve DAB-a, ki je vmes dosegla že skoraj 60 milijonov evrov, pa naj bi hrvaška stran v dogovor vnesla dodatne zahteve glede ohranjanja delovnih mest v Cimosovih tovarnah v hrvaški Istri.

S tem pa Italijani niso soglašali in februarja uradno odstopili od posla, čeprav je neuradno njihova ponudba še vedno ostala na mizi. To se je potrdilo marca, ko se je sklad res vrnil v igro in v nadaljnjih pogovorih z deležniki so bile ovire za izvedbo posla očitno vendarle odpravljene.

A. Č.