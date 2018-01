Potreba po najemnih stanovanjih za dostopno ceno je še kako velika

Smeli načrti sklada

16. januar 2018

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Cilj republiškega stanovanjskega sklada do leta 2020 je izgradnja 2.000 novih najemnih stanovanj, vizija do leta 2050 pa je, da bi imel sklad 10.000 javnih najemnih stanovanj.

Stanovanjski sklad RS je danes v Ljubljani na sklepni slovesnosti ob 25. obletnici sklada predstavil tekoče projekte in načrte za prihodnost.

Po 13 letih jim je z gradnjo še zadnjih štirih blokov uspelo dokončati sosesko Zeleni gaj na Brdu v Ljubljani. Z optimizacijo projekta in gradnje so prišli do ciljne cene vseh stroškov gradnje okoli 1.600 evrov za kvadratni meter, kar je omogočilo, da so stroškovno najemno ceno postavili pri 6,5 evra za kvadratni meter.

Povpraševanje je preseglo ponudbo, saj so stanovanja razdelili slabi polovici prosilcev. "To kaže, da je potreba po najemnih stanovanjih za sprejemljivo dostopno ceno še kako velika," je dejal direktor sklada Črtomir Remec. Ob tem je dodal, da bo treba v drugih mestih po državi stanovanja zgraditi po še nižji ceni.

Ker je v Ljubljani tako veliko povpraševanje, so se v partnerstvu z ljubljanskim občinskim stanovanjskim skladom še toliko bolj zavzeto lotili priprav na gradnjo soseske Novo Brdo. "Tam bo skoraj 700 novih stanovanj in to bo nekaj, kar bo predstavljalo malo večji obliž na stanovanjske rane," je poudaril Remec.

Sklad ima sicer med načrti v Ljubljani tudi gradnjo stanovanjske skupnosti za mlade na Gerbičevi. Tam bo do 110 stanovanj, projekt je v fazi projektiranja in pridobivanja gradbenega dovoljenja. Gradnja bo predvidoma stekla na začetku leta 2019.

Načrti tudi drugod po Sloveniji in za starejše

Smele načrte imajo tudi v Mariboru in Kranju. V Mariboru je projekt izgradnje soseske Pod Pekrsko gorco, tam bo 350 novih najemnih stanovanj, v fazi projektiranja in pridobivanja gradbenega dovoljenja. Gradnjo soseske, ta je ocenjena na 38 milijonov evrov, bodo začeli konec leta.

V Kranju bo v okviru soseske Ob Savi na voljo 200 novih najemnih stanovanj. Trenutno se dela občinski podrobni prostorski načrt, če bo ta sprejet še letos, se bo gradnja začela prihodnje leto.

Poleg novih stanovanjskih sosesk bodo s sredstvi sklada v znesku 30 milijonov evrov v programu sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj v letih od 2016 do 2020 pridobili do 500 novih najemnih stanovanj. Upravičeni prosilci so lokalne skupnosti, javni nepremičninski skladi in neprofitne stanovanjske organizacije, trenutno je prejetih 11 vlog za pridobitev do 420 javnih najemnih stanovanj.

V programu sofinanciranja zagotavljanja stanovanjskih enot za starejše v letih od 2017 do 2020 bo s sredstvi sklada v znesku 15 milijonov evrov pridobljenih do 250 enot, namenjenih bivanju in oskrbi starejših oseb v domovih za ostarele, oskrbovanih stanovanjih in centrih dnevnega varstva starejših oseb.

