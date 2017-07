Rusi danes dajejo na prodaj petino Mercatorja

Zanimanja za delež ni

7. julij 2017 ob 07:51

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Sberbank, ki je kot največji upnik finančno nasedlega hrvaškega koncerna Agrokor družbi Agrokor Investments zaplenil 18,53 odstotka delnic Mercatorja, bo te ponudil na javni dražbi.

Izklicna cena za Sberbankov delež je postavljena pri 40,58 milijona evrov, po informacijah Financ pa jo bo kupila kar ena od hčerinskih družb Sberbank. Agrokor bo tudi po dražbi v Mercatorju še vedno imel 69,57-odstotni lastniški delež, ki pa ne more biti predmet zaplemb.



Zasežene Mercatorjeve delnice bo Sberbank ob 14. uri v prostorih družbe Alta Invest prodajal v eni seriji, po informacijah časnika Finance pa se do četrtkovega izteka roka za dražbo ni registriral noben ponudnik.

To je bilo tudi pričakovati, saj omenjeni delež ne prinaša upravljavske moči v Mercatorju in tudi nasploh po delnicah slovenskega trgovca glede na lastniško strukturo ni povpraševanja. Kot potencialni interesenti so se sicer v medijih omenjali finančni skladi, ki bi ta delež pozneje dražje prodali v okviru poslovnega prestrukturiranja koncerna, porajale pa so se tudi zamisli o sodelovanju Slovenskega državnega holdinga ali katerega od državnih podjetij, npr. Petrola ali Pozavarovalnice Sava, na dražbi, vendar pa so to vsi akterji zanikali.

Ker Sberbank kot zastavni upnik ne more neposredno postati lastnik tega deleža, ga bo po informacijah Financ kupila kar ena od hčerinskih družb ruske banke, ki ni neposredno izpostavljena do Agrokorja. Tako si bo okrepila svojo vlogo v prihajajočem prestrukturiranju hrvaške skupine, v okviru katerega bo Mercator sam ali kot del trgovske veje Agrokorja zelo verjetno dobil novega lastnika.

A. Č.