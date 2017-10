Se v Luki Koper obeta preobrat glede zaposlovanja delavcev IPS?

Pri Delavski svetovalnici zadovoljni, da se je v Luki Koper začelo premikati

13. oktober 2017 ob 13:03

Ljubljana

V Delavski svetovalnici so pridobili informacijo, namerava Luka Koper pristopiti k neposrednem zaposlovanju delavcev, ki trenutno delo Luki opravljajo preko IPS podjetij med delavci bolj znanimi kot luški "gazde." Ob tem v Delavski svetovalnici upajo, da bo sistem IPS kmalu postal "preteklost."

"Informacija, ki smo jo pridobili je sicer neuradna, a prihaja iz Luke," je poudaril Goran Lukić iz Delavske svetovalnice in dodal, da namerava Luka Koper zaposliti več kot 100 delavcev IPS, "kar vsekakor pozdravljamo, glede na to, da smo tudi sami k temu večkrat pozvali." Lukić je ob tem dejal, da so pričakovanja Delavske svetovalnice tudi v tem, da ne bo ostalo le pri tej številki, saj je lani v Luki Koper dnevno v povprečju delalo okoli 740 delavcev IPS na dan.

"Verjamemo, da se to ne bo ustavilo pri neki konkretni številki, ampak, da se bo vse delavce, ki so trenutno pri IPS-ih tudi ustrezno zaposlilo in se pri tem upoštevalo tudi njihove dosedanje izkušnje v Luki in jih tako ustrezo obravnavalo." Lukić je ob tem poudaril, da so to delavci, ki že več kot desetletje delajo v Luki Koper z vso strokovnostjo in kompetenco, "zato morebitni izgovori okoli neustreznih znanj in izkušenj za zaposlitev ne zdržijo."

"Delodajalci opažajo pasti zunanjega izvajanja"

Očitno je, tako Lukić, da tudi drugi delodajalci opažajo pasti zunanjega izvajanja osnovne dejavnosti, saj imamo v Ljubljani primer podjetja, ki je ugotovil, da se jim zunanje izvajanje ne izplača in so sedaj v postopku zaposlovanja delavcev, ki so delali preko zunanjih izvajalcev. "Preprosto prihaja do spoznanja, da outsourcing ni dober poslovni model tudi za delodajlca, če je njegov cilj kakovostno in uspešno opravljeno delo." Lukić zato upa, da bo do podobnega preobrata prišlo tudi v Luki.

"Mi smo pri tem pripravljeni tudi sodelovati in pomagati z našimi izkušnjami," je še dejal Lukić in izpostavil, da so se v Delavski svetovalnici že srečevali s primeri, ko so se delodajalci po spodbudi z njihove strani odločili za neposredno zaposlitev outsourcanih delavcev, kar je v nekaterih primerih za delodajalce bilo tudi ceneje.



Delavci IPS v izrazito slabšem položaju

Sicer pa je še dodal, da ga ob tem zelo presenečajo navedbe Luke Koper v primeru 55-ih delavcev IPS podjetja Konteso s katerim so v Luki Koper nedavno prekinili sodelovanje. "Stališče Luke Koper, da bi bilo diskriminatorno zaposlovanje teh delavcev, ki tam delajo že več kot deset let, je nerazumljivo. Nasprotno diskriminatorno je to, da ti delavci delajo tam po dvotirnem sistemu, kjer so delavci IPS v izrazito slabšem položaju," meni Lukić.

Lukić ob tem opozarja, da je delo preko IPS podjetij pravno sporno, kar je tudi ugotovil inšpektorat za delo, ko je v primeru enega izmed IPS podjetij opozoril na elemente posredovanja delovne sile. Luka Koper je zoper odločbo inšpektorata sprožila upravni spor, ki pa še ni zaključen.

Luka Lukič