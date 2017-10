Delavci znova od "gazde" do "gazde." V Luki Koper zadržani do neposrednega zaposlovanja.

12. oktober 2017 ob 06:22

Leto dni potem, ko je Luka Koper prekinila sodelovanje s podjetjema Meol in Encon, je približno 55 delavcev ponovno v procesu menjave svojega »gazde,« saj so v Luki Koper nedavno prekinili sodelovanje tudi z družbo Konteso. Neposredna zaposlitev v Luki pa zanje, četudi delajo že več let izključno v koprskem pristanišču, ostaja nedosegljiv cilj.

Okoli 55 delavcev, ki je še pred dobrim letom delo v Luki Koper opravljalo preko družb Encon in Meol, se te dni znova srečuje s ponudbami drugih IPS podjetij oziroma luških »gazd,« ki sedaj novačijo delavce, zaposlene pri družbi Konteso, za katero je v Luki Koper pričel teči enomesečni odpovedni rok. V Luki Koper ob tem poudarjajo, da jim pogodbe sklenjene z IPS podjetji omogočajo prekinitev sodelovanja kadarkoli, poslovna praksa pa jim narekuje, da »pogodbenih odnosov ne komentiramo.«

Odpoved pogodbe o sodelovanju z družbo Konteso pa časovno sovpada z ugotovitvami inšpektorata za delo po nedavni delovni nesreči v Luki Koper, pri kateri se je smrtno ponesrečil delavec družbe Konteso. Inšpektorat je med drugim ugotovil, da Konteso pokojnega delavca pred "zaposlitvijo ni napotil na zdravstveni pregled in ga tudi ni usposabljal za varno opravljanje dela. Delodajalec tudi ne usposablja odgovornih oseb v smislu zagotavljanja varnosti delavcev na skupnem delovišču." Pri inšpektoratu so družbi Konteso odredili odpravo nepravilnosti ter odločbo o prekršku, ki pa še ni pravnomočna, saj so v družbi Konteso napovedali zahtevo za sodno varstvo.

Nepravilnosti tudi na strani Luke

Pregled inšpektorata pa je tudi pokazal nepravilnosti na strani Luke Koper, saj so ugotovili, da se je delo pri pretovoru soje, pri katerem je prišlo do nesreče, opravljalo brez predpisanega delovodje, žerjavist pa je delo opravljal brez pomoči signalista. Luki Koper so izdali upravno odločbo s katero so ji odredili odpravo nepravilnosti, a odločba še ni pravnomočna. Obenem pri inšpektoratu opozarjajo, da vsi postopki še niso zaključeni in da ugotovljenih kršitev ni mogoče neposredno povezati s samo nesrečo.

Delavci družbe Konteso, med njimi je znaten del delavcev, ki so pred letom dni h Kontesu prišli iz družbe Meol, ki so se ji v Luki Koper zaradi ugotovljenih nepravilnosti zahvalili za sodelovanje, so sedaj ponovno pred iskanjem novega »gazde.« V dveh podjetjih so jim tako že prvi dan, ko se je izvedelo za odpoved pogodbe družbi Konteso, ponudili delo, vendar pod slabšimi pogoji kot dosedaj. "Ponudba vključuje 12 urni delovnik pri čemer so nadure enako plačane kot običajne ure." Nove ponudbe pa sledijo poslovnemu modelu, ki smo ga že podrobno opisali in vključuje izplačilo minimalne plače, preostanek prihodka, ki se obračuna po urni postavki, pa je izplačan preko nadomestila za prehrano in stroškov prevoza, četudi delavci živijo v neposredni bližini Luke.

Iskanje novega "gazde"

"Trenutno smo z eno nogo na cesti," pripoveduje eden izmed delavcev o svoji negotovi situaciji, zaradi katere je v svoji družini že aktiviral varčevalne ukrepe in otroka izpisal iz športne aktivnosti. "Nekaj je bilo govora, da bi se vsi zaposlili pri drugemu gazdi, ampak zaenkrat še ne vemo nič. Sicer pa je vse strah in sedaj vsak gleda samo na to, da bo poskrbel zase," pripoveduje delavec, ki v Luki delo opravlja že več kot desetletje in je tako kot velik del njegovih sodelavcev po letu dni spet v procesu menjave svojega gazde. Tako kot večina njegovih sodelavcev si želi neposredne zaposlitve v Luki, če jo bo "Bog dal."

Velja sicer spomniti, da je tudi odpoved pogodbe o sodelovanju z družbama Meol in Encon časovno sovpadala z ugotovitvijo inšpektorata, da je šlo pri poslovnem odnosu med družbo Encon in Luko Koper za posredovanje delovne sile, za kar pa Encon ni imel ustreznih dovoljenj. V Luki Koper so sodelovanje z obema lastniško povezanima podjetjema prekinili zoper odločbo inšpektorata pa uporabili tudi izredno pravno sredstvo upravnega spora. Upravno sodišče pa v zadevi po dobrem letu dni še ni odločilo.

Luka: Zaposlitev IPS-ov bi bila diskriminatorna

Prav od odločitve upravnega sodišča bodo odvisni tudi nadaljni koraki inšpektorata, ki sedaj lahko zgolj opazuje, kako se je položaj Enconovih delavcev, kljub ugotovljenim nepravilnostim dejansko spremenil le z menjavo "gazde" in s tem povezanimi morebitnimi spremembami poslovnega modela, ki kot smo že poročali med gazdami varirajo od urne postavke 4,5 evra, do postavke 30 centov za tono pretovorjene kave. Na vprašanje ali so v Luki Koper razmišljali o zaposlitvi vsaj teh 55 delavcev, ki bodo sedaj že tretjič menjali »gazdo« preden bodo nadaljevali z delom v Luki pa so nam odgovorili: "Neposredna zaposlitev delavcev, ki so zaposleni pri IPS, bi bila diskriminatorna do ostalih, kar je v nasprotju z ustavo in zakonodajo. Luka Koper izvaja postopke zaposlitve po predpisanih zakonskih postopkih, skladno z zahtevanimi pogoji za določeno delovno mesto."

Delavci, med njimi tudi taki z deset ali več let delovnih izkušenj v Luki, bodo tako z delom preko "gazd" najverjetneje nadaljevali tudi v prihodnje, saj kljub neuradnim informacijam, ki so zaokrožile okoli Luke, država kot največji lastnik družbe ne kaže pretiranega interesa za ureditev te problematike. V SDH so sicer po nesreči postali pozorni na pogoje dela v Luki Koper, a kot so nam že pred časom odgovorili neposredno zavezujočih navodil organom družbe ne morejo podajati, lahko pa preko nadzornikov izrazi pričakovanje po odgovornem ravnanju in spremembi poslovnega modela. V SDH so sicer mnenja, da sta tako uprava kot tudi prejšnji nadzorni svet storila premalo, da bi se odpravile kršitve, ki so jih pri IPS-ih ugotovile inšpekcije in vključujejo kršitve tako delovne zakonodaje, kot tudi utajevanje davkov preko ti. missing-traderjev in dvigovanja nedokumentirane gotovine.

Vlada s prstom kaže na nadzornike

A glede poziva k neposredni zaposlitivi delavcev, ki delajo pretežno v Luki Koper so pri SDH-ju bolj zadržani, saj pri upravljanju zasledujejo predvsem poslovno uspešnost podjetji, merila uspešnosti, pa temeljijo na strategiji upravljanja kapitalskih naložb, ki SDH-ju določa usmeritve za nadaljne delo in jo sprejema vlada. Poslanec Levice Matej Tašner Vatovec je zato pred časom pozval vlado naj spremeni strategijo, tako da bo vsebovala obvezo zaposliti zunanje izvajalce osnovne dejavnosti v Luki Koper kot tudi prepovedala prakse zunanjega izvajanja osnovne dejavnosti v preostalih družbah v državni lasti.

Vlada pa je v svojem odgovoru izpostavila, da se tovrstna vprašanja delovnopravnih razmerij ne nanašajo na vprašanja, ki so po zakonu lahko opredeljena v strategiji. Slednja je, tako vlada, politični in ne pravni akt in kot taka ne more ustvarjati pravnih učinkov. Vlada je obenem poudarila, da tovrstna vprašanja lahko rešujejo le organi družbe in obenem opomnila, da je SDH pred časom že dosegel menjavo štirih nadzornikov. Poročali pa smo že, da bo odločitev nadzornikov temeljila na reviziji poslovanja Luke Koper z IPS-i, katere izsledki naj bi bili znani še v oktobru.

Se namesto zaposlitev obetajo javna naročila?

V tem kontekstu pa velja izpostaviti tudi mnenje ministrstva za javno upravo, ki ga je podalo maja in v katerem na ministrstvu ovenjujejo, da so investicije v Luki Koper tako v smislu investicij v pristaniško infrastrukturo, kot tudi opreme za opravljanje pristaniške dejavnosti in nenazadnje tudi storitve pretovarjanja relevantne za zagotavljanje pristaniške infrastrukture, zato njihova oddaja zapade pod pravila javnega naročanja. Čeprav bi uporaba javnega naročanja pri IPS-ih privedla do bolj transparentnega sklepanja pogodb, pa zaradi kriterija najnižje cene ostaja bojazen, da bi delavci pri "gazdah" delali za nižje prihodke kot doslej. Izkušnje z določenimi čistilnimi servisi, ki so posle sklenili preko javnih naročil pa pričajo, da samo javno naročilo ne vpliva na varstvo pravic delavcev zaposlenih pri posameznem izvajalcu.

