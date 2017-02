Sedem držav EU-ja z več kot tisoč evri "minimalca", 10 držav pod 500

Slovenska januarska minimalna plača je bila 805 evrov

12. februar 2017 ob 11:06

Luksemburg - MMC RTV SLO/STA

Januarska minimalna plača je v 10 od 22 držav EU- -ja znašala pod 500 evri, v sedmih pa presegala tisočaka. Najvišjega "minimalca" so prejemali Luksemburžani (1999 evrov), najnižjega pa Bolgari (235 evrov).

Bolgariji so januarja na dnu lestvice sledile Romunija (275 evrov), Latvija in Litva (380 evrov), Češka (407 evrov), Madžarska (412 evrov), Hrvaška (433 evrov), Slovaška (435 evrov), Poljska (453 evrov) ter Estonija (470 evrov), kažejo podatki Eurostata.

Slovenija se je z 805 evri znašla v območju med 500 in tisoč evri minimalne plače, kjer najdemo še Portugalsko (650 evrov), Grčijo (684 evrov), Malto (736 evrov) in Španijo (826 evrov).

Ostale članice EU-ja, predvsem na zahodu in severu, ki imajo zakonsko določeno minimalno plačo, pa so jo januarja izplačevale v zneskih, precej višjih od tisoč evrov, in sicer Velika Britanija (1397 evrov), Francija (1480 evrov), Nemčijia (1498 evrov), Belgija (1532 evrov), Nizozemska (1552 evrov), Irska (1563 evrov) ter Luksemburg (1999 evrov).

Najvišja minimalna plača je bila januarja v EU-ju tako kar devetkrat višja od najnižje. Za Dansko, Italijo, Ciper, Avstrijo, Finsko in Švedsko pa medtem podatkov ni, saj minimalne plače nimajo zakonsko določene.

Za primerjavo je v evre preračunana še zvezna minimalna plača v ZDA, ta znaša 1192 evrov.

Po standardu kupne moči razlike manjše

Na Eurostatu so še pojasnili, da so sicer razlike med najvišjimi in najnižjimi minimalnimi plačami v EU-ju precej manjše, če jih merimo s standardom kupne moči. Ob upoštevanju standarda kupne moči tako bolgarski "minimalec" zraste na 501 evro, luksemburški pa pade na 1659 evrov.

Januarja letos je bila minimalna plača v vseh državah z izjemo Grčije, kjer se je znižala za 14 odstotkov, višja kot leta 2008, še ugotavlja Eurostat. Najbolj se je zvišala v Bolgariji, in sicer za 109 odstotkov, ter Romuniji (za 99 odstotkov).

G. K.