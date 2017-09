Stavka voznikov v skupini Arriva Slovenija končana

Podrobnosti dogovora ne bodo razkrili javnosti

14. september 2017 ob 17:52

Ljubljana - MMC RTV SLO

Stavkovna odbora sindikatov SVAS in KNSS - Neodvisnost sta z vodstvom skupine Arriva Slovenija dosegla dogovor glede razreševanja stavkovnih zahtev. Stavka voznikov avtobusov je tak opo 14 dneh končana.

Vozniki avtobusov, ki od 4. septembra stavkajo, bodo tako ponovno delali po običajnem delovniku. Podrobnosti sporazuma pa po dogovoru med sindikati in vodstvom ne nameravajo razkrivati v javnosti.



So pa iz družbe Arriva poslali skupno izjavo za javnost v kateri so zapisali, da sta se strani dogovorili o dvigu osnovne urne postavke, ki bo delno takojšnje, delno pa postopno do leta 2020. Sindikati pa so v tem obdobju tudi zagotovili sindikalni mir. Po naših neuradnih podatkih, pa bo takojšnji dvig občutno višji od predlaganega dviga urne postavke za 1,5 odstotka, kot je vodstvo predlagalo v prvem približevalnem predlogu v začetku tega tedna.

L. L.