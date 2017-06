Teš 6 spet ne obratuje, tokrat zaradi sanacije pregrevalnika

Slovenija uvaža elektriko

12. junij 2017 ob 19:17,

zadnji poseg: 12. junij 2017 ob 19:20

Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj zaradi načrtovane sanacije razpoke na pregrevalniku od petka ne obratuje. Zaradi okvare ne obratuje niti četrti blok, peti blok pa ni v pogonu že od lani.

Da je obratovanje šestice trenutno ustavljeno, so za portal Siol.net potrdili v Holdingu Slovenske elektrarne (HSE), lastniku Teša. Po pojasnilih HSE-ja "bodo v tem tednu dela na obeh blokih končana", direktor Teša Arman Koritnik pa pojasnil ni želel dajati.

Pregrevalnik je naprava, ki omogoča pregretje pare na končno temperaturo, s tem pa tudi obratovanje bloka. Na HSE-ju so poudarili, da bo strošek popravila pregrevalnika pokrilo jamstvo proizvajalca tehnološke opreme, francoskega Alstoma.

V tem obdobju bi moral obratovati četrti blok, edina preostala delujoča enota na premog, a ta prav tako stoji zaradi okvare na vleku dimnih plinov. Peti blok od začetka lanskega leta ne obratuje, kar bi se sicer lahko v prihodnjih mesecih spremenilo. V Šoštanju so namreč sredi postopka izbire dobavitelja naprave za zmanjšanje dušikovih oksidov, ki naj bi omogočila do okolja bolj sprejemljivo delovanje petega bloka. Prve tri bloke so v Tešu ugasnili že pred leti.

Slovenija je neto uvoznik elektrike

Izpad Teša v zadnjih dneh v slovenskem energetskem sistemu nadomeščajo hidroelektrarne in povečan uvoz. Od petka, ko je Teš prenehal obratovati, je Slovenija spet neto uvoznik električne energije, saj so fizični pretoki v Slovenijo za približno 300 megavatov presegali pretoke v nasprotno smer. Tržne cene električne energije pri nas se gibljejo pri okrog 43 evrov na megavatno uro.

"Kljub temu da bloki ne obratujejo, odstopanj v zagotavljanju dobave električne energije in sistemskih storitev iz skupine HSE ni mogoče pričakovati. Prav tako ne bo motena dobava toplotne energije iz Teša," so za portal še pojasnili v HSE-ju. Teš namreč zagotavlja ogrevanje Šaleške doline, trenutno ga zagotavljajo s plinsko turbino, nameščeno na četrtem bloku.

Teš 6 že drugič stoji

Teš 6 stoji že drugič, odkar so ga zagnali. Maja lani se je nepričakovano ustavil, potem ko so bili prerezani električni vodniki meritev za temperaturo in vibracije. Zaradi tega je prišlo do prekinitve delovanja črpalke kondenzata. Dogodek so preiskovali kriminalisti, saj so v Tešu pojasnili, da je električne vodnike lahko prerezal le nekdo od zaposlenih, saj nihče od zunaj ne more vstopiti v prostore elektrarne.

