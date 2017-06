Tomosovi mopedi se vračajo na stare trge in osvajajo nove

Mopedi so tudi v celoti sestavljeni v Sloveniji

25. junij 2017 ob 12:38,

Koprski proizvajalec motornih koles Tomos se spet uveljavlja v svetu. Po navedbah novih lastnikov pridobiva nove kupce na območju nekdanje Jugoslavije, v Evropi in širše v svetu.

Tomos je novega lastnika dobil konec leta 2015, potem ko se je idrijska Hidria, ki je Tomos prevzela leta 1998 in se konec 2012 za krajši čas odločila celo za likvidacijo podjetja in zaprtje koprske tovarne, a nato proizvodnjo obnovila, odločila, da ga v sklopu prodaje nestrateških naložb proda.

Novi lastnik je postalo celjsko podjetje MPO Kabel. Kot lastnik Tomosa je sicer navedena družba MPO Moto. Lani, v prvem letu novega lastništva, je sicer družba ustvarila nekaj manj kot 1,8 milijona evrov prihodkov od prodaje in malo manj kot 44.200 evrov čistega dobička. V povprečju je imela lani 16 zaposlenih.

MPO Kabel je ob prihodu v podjetje napovedal, da želi okrepiti navzočnost na obstoječih trgih, zlasti v državah Beneluksa in v ZDA, pa tudi na drugih evropskih trgih, kjer se kaže potencial za rast. Kot cilj so navedli tudi podvojitev proizvodnje.

Iz Tomosa, katerega začetki segajo v 1954, so sporočili, da so v dobrem letu in pol uspeli obuditi blagovno znamko, pridobiti nove trge in ponovno aktivirati stare. Nizozemski, Švici, Belgiji, Veliki Britaniji, Japonski in Španiji se je po njihovih navedbah pridružil še Maroko, odlične poslovne rezultate pa po njihovih trditvah dosegajo tudi v Skandinaviji.

Po daljšem premoru so spet vstopili na ameriški trg, za katerega so prepričani, da predstavlja ogromen potencial, saj so v preteklosti na ta trg uspeli prodati 10.000 legendarnih tomosov. Trgom čez lužo se pridružujeta tudi nizozemski odvisni ozemlji v Karibih Curacao in Aruba, trenutno pa poteka tudi pridobivanje homologacije za urugvajski trg.

Poseben status med poštarji

Tomos ob tem ostaja in se vnovič krepi tudi v državah nekdanje Jugoslavije. V družbi so pojasnili, da ima Tomosov dvokolesnik zaradi zanesljivosti poseben status med poštarji, kar je doprineslo k novima pogodbama s Pošto Slovenije in s Hrvatsko pošto. V teku naj bi bili tudi dogovori z drugimi poštami v regiji.

V Tomosu so navedli, da so motorna kolesa tekmecev večinoma izdelana in sestavljena v Aziji, medtem ko Tomosov moped še vedno ostaja slovenski izdelek. Več kot tretjino sestavnih delov je slovenske izdelave, ta delež pa se po njihovih zagotovilih povečuje. Tretjina delov pa je narejena v Evropi. Mopedi so tudi v celoti sestavljeni v Sloveniji.

Euro 4 certifikat

Tomos je tudi med prvimi, ki so letos za dvotaktni agregat pridobili certifikat za Euro 4 standard izpustov. Uspelo jim je pridobiti tudi certifikat EPA, ki je pogoj za vstop na ameriško tržišče.

V Tomosu so prepričani, da pišejo zgodbo o uspešnem obujanju slovenske blagovne znamke, ki pa bi lahko bila še bistveno uspešnejša, "če bi takšnim zgodbam znala prisluhniti tudi država in banke".

Opozorili so, da se soočajo s prepočasnim odzivom bank, ki bi jim zagotovile nujno potreben kapital za obratna sredstva, od česar pa je seveda odvisna nadaljnja rast, nova delovna mesta in poslovanje podjetja.

