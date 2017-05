Tudi Slovenija bo dobila laboratorijske analize kakovosti živil

12. maj 2017

Ljubljana

Začenja se projekt Preverjanje dvojne kakovosti živil v okviru katerega bodo opravili tudi primerjalno analizo označb, deklaracij in proizvodov ter morebitne razlike preverili z laboratorijskimi analizami.

Ministrstvo za kmetijstvo in Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) sta podpisala sodelovanje v okviru projekta, na ZPS-ju pa bodo zdaj določili ustrezen nabor živil blagovnih in trgovskih znamk, ki jih bodo nakupili v Sloveniji in Avstriji, opravili tudi primerjalno analizo in morebitne razlike preverili z laboratorijskimi analizami.

Primerjalne analize so opravile že Slovaška, Madžarska in že pred leti tudi Češka. V naslednjih tednih bo tudi Slovenija na vsaj nekaterih segmentih naredila svoje testiranje in analizo. Pregled trga bo financiralo kmetijsko ministrstvo.

"Že zdaj poteka veliko analiz hrane, a so usmerjene v ugotavljanje, ali je hrana varna za ljudi, ali se zapisani podatki na deklaracijah ujemajo s konkretno sestavo prehranskih produktov," je ob objavi rezultatov iz nekaterih drugih evropskih držav pojasnil kmetijski minister Dejan Židan.

Zdi se mu nesprejemljivo, da bi kdorkoli razumel, da obstajajo potrošniki dveh kategorij, torej potrošniki, ki si zaslužijo izdelke boljše kakovosti, in drugačni potrošniki.

Primerjalne analize povzročile razburjenje

V zadnjem času namreč razburjajo rezultati primerjalnih analiz enakih izdelkov, ki so jih naredile nekatere države vzhodne Evrope in so pokazali na slabšo kakovost izdelkov v teh državah kot na zahodu.

Kmetijski ministri EU-ja so se v začetku marca dogovorili, da bodo te očitke preverili s testiranjem na evropski ravni. Na dvojno kakovost hrane in proizvodov iste blagovne znamke v zahodnem in vzhodnem delu Evrope opozarjata Madžarska in Slovaška, ki zahtevata ukrepe proti tej praksi.

Ukrepe proti tej praksi je nedavno napovedala tudi evropska komisarka za varstvo potrošnikov Vera Jourova, ki je poudarila, da je dvojna kakovost hrane iste blagovne znamke zavajajoča, nesprejemljiva in nepoštena do potrošnikov.

Že trenutni pravni red, tako Židan, je tako natančen, da preprečuje dvojno kakovost iste hrane in jo sankcionira. Rezultati na evropski ravni bodo znani sredi leta.

