Zakonca Login petič zapored na vrhu najbogatejših Slovencev

100 najbogatejših Slovencev ima 5,7 milijarde evrov

15. november 2018 ob 18:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Skupno premoženje 100 najbogatejših Slovencev letos znaša 5,7 milijarde evrov in je tako doseglo nov rekord, saj ga je za kar 10 odstotkov več kot lani. Samo premoženje 100. najbogatejšega Slovenca znaša kar 24,2 milijona evrov.

Najbogatejša Slovenca na Managerjevi lestvici sta petič zapovrstjo zakonca Iza in Samo Login (689 milijonov evrov), glavna ustanovitelja podjetja z razvedrilnimi mobilnimi aplikacijami Outfit7, ki so ga januarja 2016 prodali kitajskemu holdingu United Luck Group za milijardo dolarjev. Zakonca Login sta sporočila, da sta celotno kupnino prenesla na družinsko dobrodelno organizacijo, ki se bo neprofitno ukvarjala z reševanjem globalnih okoljskih problematik. Prvi projekt, ki ga je prek novoustanovljenega ciprskega podjetja fundacija podprla, je projekt modne oblikovalke Mateje Benedetti z luksuznimi oblačili iz ekoloških materialov.

Med petnajstimi najbogatejšimi Slovenci sta se prav tako predvsem zaradi kupnine znašla tudi ustanovitelja kriptomenjalnice Bitstamp Damian Merlak (8. mesto, 124 milijonov evrov) in Nejc Kodrič (11. mesto, 103 milijone evrov), ki sta Bitstamp konec oktobra prodala korejskemu kupcu. Merlak in Kordič sta imela v Bitstampu enak, 32,5-odstotni delež, razlika v vrednosti njunega premoženja izhaja iz razkritja še nekaterih drugih naložb Damiana Merlaka.

Bogati še bogatejši

Celo spodnji prag lestvice je najvišji do zdaj, premoženje 100. najbogatejšega Slovenca je bilo še lani namreč vredno 20,4 milijona evrov, letos je višje za štiri milijone. Na letošnji lestvici je pet novincev in pet ljudi ali družin, ki so se po premoru znova vrnili med 100 najbogatejših.

Najvišje uvrščeni novinec je Izet Rastoder (40. mesto, 36,2 milijona evrov), lastnik podjetja Rastoder, ki trguje z eksotičnim sadjem, predvsem z bananami. Rastoder je v zadnjem času znan po nakupih nekaterih nasedlih nepremičninskih projektov v Ljubljani, med drugim trgovskega dela športno-poslovnega centra Stožice.

Novi na lestvici so še Željko Radilović, lastnik podjetja Preskok (58. mesto, 30,9 milijona evrov), Črt in Ivan Cencelj, lastnika podjetja Inel (60. mesto, 30,2 milijona evrov), Matevž in Miha Kirn (82. mesto, 27,3 milijona evrov), Calcit, ter Marjan Pogačnik (94. mesto, 25,3 milijona evrov), ki je pred 10 leti od prejšnjih lastnikov kupil večinski delež takrat močno zadolženega podjetja Iskra Mehanizmi. Na lestvico 100 najbogatejših so se po letu ali več vrnili: Diana Dimnik, Medias International, Edvard in Ivica Svetlik, Hidria, Ivan Kralj, Arex, Andrej Poglajen, Trgograd, ter Savo Grilj z družino, Konus Konex.

Najbogatejši Slovenci Družba Ocena premoženja

v milijonih evrov 1. Iza in Samo Login Outfit 7 689 2. Sandi Češko Studio Moderna 334 3. Marko Pistotnik Outfit 7 210 4. Joc Pečečnik Interblock 194 5. Tatjana in

Albin Doberšek Engineering

Dobersek 183 6. družina Lah Aluber, Ampelus 152 7. Igor Akrapovič Akrapovič 129 8. Damian Merlak Bitstamp 124 9. Gabrijel in

Petra Rejc Efaflex 118 10. Bogomir Strašek KLS Ljubno 105

La. Da.