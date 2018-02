Zaradi Cimosa se brezposelnost ne bo povečala

Odpustili manj od prvotnih načrtov

7. februar 2018 ob 17:32

Koper - MMC RTV SLO, Radio Koper

Odpovedi je prejelo 40 zaposlenih. Na zavodu za zaposlovanje menijo, da bodo zlahka dobili drugo službo. Sicer pa opozarjajo vse, ki ostanejo brez službe, da se morajo na zavodu prijaviti v treh dneh.

Program odpuščanja v Cimosu se je pred dnevi končal. Odpovedi je prejelo 40 zaposlenih, večina iz podjetja Cimos Kinematika. 23 delavcev se je prijavilo med iskalce zaposlitve na zavodu za zaposlovanje v Kopru, kjer so jim dopoldne predstavili možnosti nove zaposlitve. Bojazni, da bi ostali brez dela, ni.

Cimos je sprva nameraval odpustiti približno 70 delavcev - predvsem v Kinematiki in Senožečah. Zaradi novih naročil je načrt odpuščanja spremenil, odpovedi je prejelo 40 zaposlenih. "To nas je prijetno presenetilo. Vedeli smo, da se bo ta številka zmanjšala, vendar ne tako zelo. Mislim, da je to presenetilo tudi delodajalca," je povedala direktorica koprske enote zavoda za zaposlovanje Nevenka Bandelj.

23 se jih je vpisalo med iskalce zaposlitve, to pomeni, da v času odpovednega roka, ki še traja, iščejo novo delo, tudi s pomočjo zavoda, kjer so imeli danes predstavitev zaposlitvenih možnosti. Povpraševanje po takšnem kadru je, pravi vodja enote Daira Balta: "Iz pogovora z njimi smo po koncu predstavitve ugotovili, da se jih veliko že obrača na delodajalce, da to za njih niso bile nove informacije. V bistvu iščejo sami rešitve."

Pomembna informacija za vsakogar, ki bo po 21. januarju prejel odpoved, pa je, da se mora v treh dneh prijaviti na zavodu kot iskalec zaposlitve, pravi Bandljeva: "Zelo pomembno je, zato ker če tega ne naredi, so posledice, in sicer se takim osebam zniža denarno nadomestilo, do katerega so upravičeni."

Največjo rast števila brezposelnih so v tem mesecu zaznali v območnih službah Maribor in Koper. V Kopru pričakujejo, da bo v tem letu naraščalo tudi število ponujenih del. Ne vedo pa še, ali bo Luka Koper potrebovala večje število delavcev, saj poslovni načrt, ki naj bi uredil zaposlovanje izvajalcev pristaniških storitev, še ni sprejet.

Tjaša Škamperle, Radio Koper