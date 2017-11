Po koncu teniške sezone: ogromno vprašanj za leto 2018

Kolumna Slavka Jeriča (181)

20. november 2017 ob 09:31

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sezona, ki je na teniški prestol vrnila Rafaela Nadala in Rogerja Federerja, je na zadnjem dejanju ponudila predogled imen, ki bodo čez pet let vladala temu športu.

Nadal in Federer sta dobila prav vse grand slame v letu 2017 in bosta novo leto pričakala na samem vrhu. Nadal je eden od velikanov tega športa, a še vedno ni osvojil zaključnega turnirja sezone. Kot nekajkrat do zdaj je tudi letos turnir najboljših moral predčasno končati zaradi poškodbe. Federer je bil v odlični formi, a se je nepričakovano spotaknil v polfinalu. Turnir elite je tako dobil Grigor Dimitrov. Po letu 1998 in Alexu Corretji je postal sploh prvi debitant, ki je osvojil zadnje dejanje (posamične) sezone. S 1.500 točkami se je izstrelil na tretje mesto lestvice ATP.

To je bila brez dvoma sezona poškodb, ki je v večji polovici drugega dela koledarja močno skrčila listo največjih asov. Tako so predčasno končali Novak Đoković, Andy Murray, Stan Wawrinka in Kei Nišikori, to so štirje igralci, ki so lani končali med petimi najboljšimi na svetu. Kar naenkrat se je odplo okno priložnosti, predvsem za tiste "mlade" igralce, ki v resnici niso več mladi, a so večji del kariere preždeli v senci največjih. Oba finalista v Londonu Dimitrov in David Goffin ter menjava Pablo Carreno Busta namreč štejejo že 26 let, le leto mlajši je Jack Sock, največja osvežitev in pridobitev pa je brez dvoma 20-letni Alexander Zverev.

V tem stoletju sta bila mlajša člana prve peterice ob koncu leta le Nadal in Đoković, kar je za mladega Nemca res imeniten obet, da prihodnje leto nadaljuje pohod proti vrhu s tako veliki koraki. Po kosanju z najboljšimi in zmagama na turnirjih serije 1.000 (Rim in Montreal), je zdaj naslednji korak grand slam. Dvotedenski maratoni so zanj za zdaj še precejšnja neznanka, saj se je enkrat samkrat prebil v osmino finala.

In leto 2018? Morda še nikoli ni bilo tako velikega vznemirjenja med sezonama. Občutek, da je konec zlate ere blizu, temu doda velik draž. Vprašanj je veliko. Motivov še več. Lahko pet let mlajši Nadal na lestvici osvojenih grand slamov vendarle ogrozi Federerja? Ta si neznansko želi dveh ciljev. Vsoto slamov povišati na 20 in se še enkrat prebiti na prvo mesto lestvice ATP (ki je oddaljeno za dobrih tisoč točk, kar je pravzaprav izjemno malo, glede na to, da je izpustil velik del sezone). Lahko padla šampiona Đoković in Murray stopita nazaj na zmagovalne tirnice (in pravzaprav ponovita sezono vrnitve Nadala in Federerja)? Lahko mlada garda dokončno zamenja prej omenjene? Je na vidiku spet kak najstnik, ki lahko opozori nase (eden od vročih kandidatov je brez dvoma Denis Shapalov).

Najbrž pa prihajajoča sezona ponuja še kakšno presenečenje in zanimivo zgodbo.

Lestvica ATP, 20. november: 1. (1) R. NADAL ŠPA 10.645 2. (2) R. FEDERER ŠVI 9.605 3. (6) G. DIMITROV BLG 5.150 4. (3) A. ZVEREV NEM 4.610 5. (4) D. THIEM AVT 4.015 6. (5) M. ČILIĆ HRV 3.805 7. (8) D. GOFFIN BEL 3.775 8. (9) J. SOCK ZDA 3.165 9. (7) S. WAWRINKA ŠVI 3.150 10. (10) P. CARRENO BUS. ŠPA 2.615 11. (11) J.-M. DEL POTRO ARG 2.595 12. (12) N. ĐOKOVIĆ SRB 2.585 13. (13) S. QUERREY ZDA 2.535 14. (14) K. ANDERSON JAR 2.480 15. (15) J.-W. TSONGA FRA 2.320 16. (16) A. MURRAY VB 2.290 ... 102. (102) B. KAVČIČ SLO 563 208. (208) B. ROLA SLO 248

Slavko Jerič, MMC

Mnenje avtorja ne odraža stališča uredniške politike RTV Slovenija.