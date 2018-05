Kaj lahko kandidatura za EPK 2025 prinese Goriški?

Ponovna vzpostavitev enotnega kulturnega prostora

14. maj 2018 ob 13:41

"Vzpostavili bi enoten kulturni prostor, znotraj katerega imamo še vedno veliko vprašanj drug o drugem," med drugim pravi vodja kandidature EPK GO! 2025 Neda Rusjan Bric.

Kandidatura za Evropsko prestolnico kulture (EPK) bi tako torej na Goriško prinesla ponovno vzpostavitev nekoč enotnega kulturnega prostora. Obenem je to priložnost za izbrano mesto v smislu kulturnega turizma, lahko pa ima tudi trajnostne učinke in moč spreminjati mesta.

Ustanovitev tretjega centra obeh mest

Mestna občina Nova Gorica je lani imenovala delovno skupino, ki je pripravila programske smernice oziroma sedem vsebinskih sklopov, na katerih naj bi temeljila kandidatura: kultura bivanja, dediščina, umetnost, izobraževanje, dom in svet, poslovne priložnosti in izzivi ter infrastruktura.

Sklopi bi se tako uresničevali na območju, ki po vertikali sega od izvira do izliva Soče, po horizontali pa zajema območja od Brd, Krasa, Vipavske doline vse do Furlanije - Julijske krajine. Največje možnosti v tem prostoru vidijo snovalci kandidature v območju na meji ob železniški postaji in Trgu Evrope, ki naj bi postalo tretji center Gorice in Nove Gorice.

Večina Goričanov kandidaturo vidi kot velik izziv in hkrati priložnost za preboj goriškega prostora z dodatnim dvigom kakovosti življenja tako v mestu kot v regiji, s povečanimi možnostmi za gospodarstvo, še bogatejšo kulturno ponudbo, povečanim turističnim obiskom. In kot poudarja župan novogoriške mestne občine Matej Arčon, bi to pomenilo predvsem promocijo tako v domačem kot v mednarodnem prostoru.

"Gorica bo Novi Gorici podala žogo za zmagoviti gol."

Kandidatura Nove Gorice in Gorice pomeni kandidaturo celotne regije, od izvira do izliva reke Soče, še poudarjajo na novogoriški občini. Skupna kandidatura je tudi že napovedana, oddali jo bodo v jesenskem času prihodnje leto, ko bo znano tudi, kaj se konkretno obeta v programskem smislu na Goriškem. Mesto Nova Gorica v kandidaturo vstopa kot nosilec tega projekta. Goriški župan Rodolfo Ziberna pa je izrazil polno podporo sosednjega mesta h kandidaturi, oziroma, kot se je slikovito izrazil: "Gorica bo Novi Gorici podala žogo za zmagoviti gol".

Javno povabilo k oddaji predlogov

Med opravila za oddajo zahtevne prijave spada tudi javno povabilo k oddaji predlogov za sodelovanje v programu EPK-ja, ki jih bo vse do letošnjega oktobra zbirala delovna skupina za pripravo kandidature. Za oddajo predloga in vse druge informacije je že na voljo zavihek na spletni strani Mestne občine Nova Gorica.

Neda Rusjan Bric ter podžupanja in koordinatorica kandidature na mestni občini Ana Zavrtanik Ugrin sta na javni razpravi poudarili, da je smisel kandidature v tem, da jo "čuti in sooblikuje čim več ljudi, saj bo le tako lahko kakovostno pripravljena ter bo potem tudi zaživela v polni meri". Z objavo javnega povabila k oddaji predlogov za kandidaturo pa "želimo vključiti širšo javnost, in sicer tako posameznike kot institucije, društva, organizacije, skratka prav vsakdo lahko prispeva predlog", pravijo na novogoriški mestni občini. Prejete predloge bo delovna skupina skrbno zbrala in pregledala ter tudi z njihovo pomočjo pripravila vsebino kandidature.

