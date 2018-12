Sean Penn naj bi snemal dokumentarec o umoru Hašokdžija

Skušal se je sestati z zaročenko umorjenega novinarja

7. december 2018 ob 16:04

Istanbul - MMC RTV SLO, STA

Ameriškega igralca in režiserja Seana Penna so v sredo s snemalno ekipo zasledili pred savdskim konzulatom v Istanbulu. Dvakratni oskarjevec naj bi se pripravljal na snemanje dokumentarnega filma o umoru disidentskega savdskega novinarja Džamala Hašokdžija.

Politični aktivist in igralec se je v sredo s snemalno ekipo mudil tudi pred rezidenco savdskega konzula in na drugih točkah po mestu. Domnevno se je skušal dobiti z zaročenko umorjenega novinarja, Turkinjo Hatice Cengiz.

Hašokdžija so ubili, ko je 2. oktobra vstopil v konzulat, kjer je želel urediti dokumente za svojo poroko. Posmrtnih ostankov 59-letnika še vedno niso našli, ubit naj bi bil na okruten način, z mučenjem in obglavljenjem.

"Nalog za umor novinarja z vrha savdske vlade"

Po trditvah Turčije so iz Savdske Arabije v Carigrad poslali 15-člansko ekipo, katere naloga je bila ubiti Hašokdžija. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je med drugim dejal, da je nalog za umor novinarja prišel z vrha savdske vlade, ni pa okrivil samega prestolonaslednika.

Riad je zaradi umora doslej pridržal 21 ljudi. Ugibanja, da za umorom stoji sam Mohamed bin Salman, so glasna, a v Riadu to odločno zanikajo.

Turški uslužbenci so navedli, da je bil med 15 domnevnimi savdskimi agenti, ki so v Carigrad prileteli v urah pred umorom in so imeli s seboj tudi žago za kosti, tudi forenzični patolog, ki dela za savdsko notranje ministrstvo.

Večina zločinov ostaja nekaznovanih

V preteklih dveh letih je bilo po svetu ubitih 182 novinarjev oziroma V preteklih dveh letih je bilo po svetu ubitih 182 novinarjev oziroma vsake štiri dni eden , večina teh zločinov pa ostaja nekaznovanih.

V letu 2016 sta bila ubita 102 novinarja, lani pa je število njihovih smrti nekoliko upadlo – ubitih jih je bilo 80. Ta upadanje se letos ne nadaljuje, saj je samo do 9. oktobra umrlo 80 novinarjev, kaže poročilo organizacije Unicef o varnosti novinarjev in nevarnosti nekaznovanosti. Penn se je dobil tudi z narkokraljem

Sean Penn je sicer dvignil precej prahu leta 2016, ko je revija Rolling Stone objavila njegov pogovor z mehiškim mamilarskim kraljem El Chapom Guzmanom, kar je kriminaliste pripeljalo do zloglasnega gangsterja. Guzman naj bi želel, da o njem posnamejo biografski film.

N. Š.