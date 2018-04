Založba sporna nemška raperja vzela v bran, hkrati napovedala kampanjo proti antisemitizmu

Podelitev nagrade echo naletela na ostre kritike

19. april 2018 ob 21:18

Berlin - MMC RTV SLO

Po škandalu s podelitvijo nemške glasbene nagrade echo raperjema Kollegahu in Faridu Bangu, katerih nekatera besedila so v nekaterih pesmih antisemitsko naravnana, je zdaj založba BMG, s katero imata podpisano pogodbo, napovedala kampanjo proti antisemitizmu, vendar je hkrati vzela svoja varovanca v bran.

Po tem, ko sta 33-letni Kollegah in dve leti mlajši Farid Bang prejela nagrado echo za album Jung, Brutal, Gutaussehend 3, se je sprožil plaz kritik na podeljevalce nagrade, tudi zaradi dejstva, da je bila podelitev ravno na dan spomina na žrtve holokavsta. Besedilo pesmi s tega albuma, naslovljene 0815, vključuje verz, da je njuno "telo bolj izoblikovano kot pri zapornikih Auschwitza" ("Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen"), v enem izmed drugih besedil pa napovedujeta, da "bosta izvedla nov holokavst": "prihajam z molotovko".

Štiri milijone evrov prometa s prodajo albuma

Raperja sta deležna obtožb glorifikacije nasilja in sovraštva do Judov, zdaj pa je založba BMG, sicer hčerinsko podjetje koncerna Bertelsmann, napovedala kampanjo proti antisemitizmu. Po navedbah časopisa Bild je založba BMG z albumom Jung, Brutal, Gutaussehend 3, ki je bil v Nemčiji prodan v več kot 200 tisoč izvodih, ustvarila več kot štiri milijone evrov prometa.

Situacija je sprožila številne razprave na različnih ravneh. "Če je treba nekje začeti, potem pri ljudeh v ozadju, ki nosijo odgovornost in si prizadevajo za dobiček. V primeru Bertelsmanna – pri menedžerjih," je na primer v intervjuju za Die Zeit dejal nemški glasbenik Sven Regener. "Brez Bertelsmanna Kollegah in Farid Bang ne bi nikoli prodala toliko plošč," je še dejal Regener.

Glasbeniki vračajo nagrade, pokrovitelji se umikajo

Že na sami podelitvi je Campino, pevec skupine Die Toten Hosen, med nastopom izrazil ostro kritiko glede odločitve žirije. Po njegovem mnenju je provokacija sicer pomembno slogovno sredstvo in lahko naredi veliko dobrega, vendar pa se njegova osebna meja prestopi, če gre za mizogino, homofobno, skrajno desno ali antisemitsko obliko provokacije.

V dneh po podelitvi so se zvrstile še številne kritike, več v preteklosti z echom ovenčanih glasbenikov pa se je oglasilo z željo, da vrnejo svoje nagrade. Martin Maria Krüger, predsednik nemškega glasbenega sveta je izstopil iz echovega posvetovalnega odbora za etiko. Umaknil pa se je tudi že prvi pokrovitelj dogodka - proizvajalec naravnih sokov Naturkostsafterei Voelkel.

Obnova mehanizmov nominacij in nagrajevanja

Kot odgovor na kritike je organizator napovedal, da bodo obnovili koncept podeljevanja nagrad. Nemškemu uredniškemu omrežju (RedaktionsNetzwerk Deutschland – RND) je Florian Drücke, predsedujoči zveznemu združenju glasbene industrije (Bundesverband Musikindustrie – BVMI), ki od leta 1991 podeljuje nagrade echo, pojasnil: "Posledično /.../ se bomo še danes lotili predelave načina odločanja upravnega odbora glede podelitve nagrad." To naj bi vključevalo "celovito analizo in obnovo mehanizmov nominacij in podeljevanja nagrad". Sprva pa je BVMI svojo odločitev zagovarjal z besedami, da nagrade ne podelijo na podlagi kakovosti, temveč na podlagi števila prodanih izdaj.

Umetniška svoboda, ustvarjalnost, raznolikost?

Hartwig Masuch, predsednik uprave založbe BMG, se je na položaj odzval z besedami: "Kollegah in Farid Bang sta večkrat jasno sporočila na spletu in v javnih govorih, da ne zavzemata antisemitskega stališča in da se želita opravičiti tistim, ki se v trenutni razpravi zaradi dotičnih besedil počutijo razžaljene. BMG se zavzema za vrednote, kot so umetniška svoboda, ustvarjalnost in raznolikost. To razpravo razumemo kot priložnost, da javno pokažemo na naše jasno stališče proti antisemitizmu in da smo se odločeni tukaj dejavno angažirati."

100 tisoč evrov za boj proti antisemitizmu

Založba BMG želi torej očitno čim prej popraviti oziroma vsaj zmanjšati škodo, ki si jo je nakopala s to glasbeno izdajo. V sporočilu za javnost, ki so ga objavili danes, so zapisali, da želijo postaviti zgled in zato pripraviti kampanjo zoper rastoči antisemitizem. "Skupaj s strokovnimi organizacijami bomo izbrali projekte za boj proti skrb vzbujajočemu razvoju dogajanja v šolah, zlasti v Berlinu. BMG bo za ta namen zagotovil 100 tisoč evrov," beremo v izjavi. Založba se želi s to pobudo odzvati tudi na vse večjo zaskrbljenost javnosti glede naraščajočega antisemitizma, saj v Nemčiji v zadnjem času opažajo več primerov antisemitskega sovraštva in nadlegovanja.

P. G.