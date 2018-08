Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 5 glasov Ocenite to novico! Knjiga Renate Salecl, naslovljena O tesnobi, ki je v slovenščini izšla leta 2007 pri založbi Sophia, je nastala v obdobju po terorističnem napadu v ZDA, 11. septembra 2001, ko so mediji povsod po svetu začeli govoriti, da živimo v novem obdobju tesnobe. Foto: EPA Renata Salecl bo kot posebna gostja nastopila na velikem knjižnem sejmu Feria de Editores, torej Sejmu založnikov v Buenos Airesu. Predstavila bo španski prevod svoje knjige O tesnobi, ki jo je pod naslovom Angustia izdala buenosaireška založba Godot. Foto: MMC/Miloš Ojdanić Sorodne novice Nevroznanost vse bolj navzoča na (ameriških) sodiščih Knjiga Renate Salecl uspešno prodrla na francoski trg

Razmišljanja o tesnobi, ki je nastopila po 11. septembru, prevedena iz slovenščine v španščino

Renata Salecl gostja knjižnega sejma v Buenos Airesu

11. avgust 2018 ob 13:11

Buenos Aires - MMC RTV SLO, STA

"Prek analize vseh teh zagat knjiga Renate Salecl pokaže, kako se dojemanje tesnobe v družbi spreminja in kako je k porastu tesnobe danes največ prispeval spremenjen odnos, ki ga ima posameznik do samega sebe in do svojega mesta v družbi," so o delu O tesnobi zapisali pri založbi Sophia.

Slovenska filozofinja, sociologinja in raziskovalka Renata Salecl bo danes kot posebna gostja nastopila na velikem knjižnem sejmu Feria de Editores, torej sejmu založnikov v Buenos Airesu. Predstavila bo španski prevod svoje knjige O tesnobi, ki jo je pod naslovom Angustia izdala buenosaireška založba Godot.

Eden najbolj obiskanih knjižnih sejmov

Sicer pa sta poleg Saleclove osrednja gosta sejma še mladi mehiški pisatelj Eduardo Rabasa, soustanovitelj mehiške založbe Sexto Piso, ter Portoričan Eduardo Lalo, ki sicer živi, ustvarja in predava v ZDA.

Sejem Feria de Editores poteka od petka do nedelje in velja za enega najbolj obiskanih knjižnih sejmov v Južni Ameriki, saj se na 250 stojnicah predstavljajo znane založniške hiše iz Latinske Amerike in Španije, piše na spletni strani sejma, ki ga je pred sedmimi leti ustanovila prav založba Godot.

Obdobje tesnobe, v katerem živimo

Dotična založba naj bi v prihodnjih letih izdala še nekaj knjig Renate Salecl, med njimi tudi njeno uspešnico Izbira (Choice), ki je doslej prevedena že v več kot 15 jezikov, so še zapisali v sporočilu za javnost.

Renata Salecl je bila tudi gostja MMC-jevega podcasta Številke:

Nevroznanost v črnem scenariju lahko vodi do Posebnega poročila



Sicer pa je knjiga O tesnobi, ki je v slovenščini izšla leta 2007 pri založbi Sophia, nastala v obdobju po terorističnem napadu v ZDA, 11. septembra 2001, ko so mediji povsod po svetu začeli govoriti, da živimo v novem obdobju tesnobe.

Novo tisočletje, nove zagate

Na začetku novega tisočletja so se ljudje poleg s teroristično nevarnostjo soočili tudi s pojavom raznih novih virusov, nevarnostjo ekoloških katastrof in ekonomskih kriz. Hkrati pa so se ukvarjali z vedno novimi zagatami v zasebnem življenju – od problematičnosti oblikovati ljubezenska razmerja, novih oblik starševstva in veliko negotovostjo na delovnem mestu.

P. G.