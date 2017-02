11. festival gorniškega filma: Slavje filma Šerpa – spor na Everestu

Nagrajen tudi slovenski film Ama Dablam

24. februar 2017 ob 18:16

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Glavno nagrado mesta Domžale je v Cankarjevem domu na 11. festivalu gorniškega filma prejel avstralsko-nepalski film Šerpa – Spor na Everestu. Nagrado v kategoriji alpinističnega filma je prejel tudi slovenski film Ama Dablam.

"Film Šerpa – Spor na Everestu z veliko filmsko narativno senzibilnostjo poveže v eno tri zgodbe, ki jih z vso brutalnostjo razkrije smrtonosni plaz na ledenem slapu ledenika Khumbu. Ta prisili šerpe - gorske vodnike komercialnih odprav na Everest in njihove stranke k odločitvam, o katerih mora skozi film svoje stališče zavzeti tudi gledalec," je žirija v sestavi Martine Čufar Potard, Aleša Valiča in Marca Ribettija zapisala v obrazložitvi glavne nagrade.

Za najboljši alpinistični film je nagrado dobil slovenski dokumentarni film Ama Dablam, izsanjane sanje v režiji Igorja Vrtačnika. Sedemdnevni vzpon Vanje Furlana in Tomaža Humarja prek severozahodne stene Ama Dablama je iz baznega tabora s kamero spremljal Zvonko Požgaj. "Dokumentarni film o izjemnem dosežku v Himalaji uspešno rekonstruira ta alpinistični podvig z odlično uporabo arhivskega filmskega in fotografskega gradiva, z izvirnim zvokom in pripovedmi sodobnikov, ki doživeto izrišejo oba junaka severozahodne stene Ama Dablama leta 1996," so odločitev argumentirali žirantje.

Najboljši plezalni film je postal nemški film Franza Walterja Jezdeci Viharjev, ki je po mnenju žirije z izjemnimi posnetki in zanimivo filmsko pripovedjo poetično združil vzpon dveh svetovno znanih alpinistk z zgodbo o prvenstvenem vzponu v tej legendarni smeri v Patagoniji.

V kategoriji filma i gorah, športu in avanturi so nagrado namenili švicarskemu filmu Guida Perrinija Seznam, v katerem režiser legendarnih filmov o smučanju v gorah in mladi smučar predstavita tehniko smučanja, ki osuplja smučarske legende in spreminja način spusta po alpskih strminah.

Nagrado za najboljši film v kategoriji gorska narava in kultura pa je dobil švicarski raziskovalni dokumentarec Domovina smučanja Fulvia Marianija in Marie Caselle, ki gledalca skozi preplet podob neznanih pokrajin, zgodb ljudi in zgodovinske poti pripelje v Altaj, domovino smučanja. Nagrado za kratki gorniški film pa je žirija namenila koprodukcijskemu filmu Nadine Boller Plošča.

Žirija, ki je izbirala med 43 filmi, je podelila tudi častne pohvale: angleškemu alpinističnemu filmu Ogledalo (Matt Pycroft), belgijskemu plezalnemu filmu Igrišče odraslih otrok (Guillaume Lion), ameriškemu filmu Dodova sreča (Josh Lowell) v kategoriji gore, šport in avantura ter slovaškemu filmu Nosačeva svoboda (Pavol Barabaš) v kategoriji gorska narava in kultura.

Nagrada TV Slovenije

Posebno nagrado je letos podelila tudi Televizija Slovenija. Žirija v sestavi Aleša Valiča, Barbare Zrimšek in Andreja Otovčeviča je nagradila ameriški raziskovalni dokumentarni film Sveta (ne)sveta reka (Peter McBride in Jake Norton), ki očara z edinstvenimi podobami rojstva svete reke Ganges v Himalaji in osvešča o globalni onesnaženosti snega že pri njenem izviru.

Filmi na ogled in predavanja

Nagrajeni filmi bodo v Cankarjevem domu v Ljubljani in Mestnem kinu Metropol v Celju na ogled drevi, v Mestnem kinu Domžale v soboto in nedeljo, v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani drevi in v nedeljo, v Kulturnem domu Nova Gorica pa drevi in v soboto.

Gorniški festival je poleg filmov ponudil tudi vrsto predavanj. V Cankarjevem domu bodo tako drevi gostili predavanji slovenskega športnega plezalca Jerneja Kruderja in avstrijskega alpinista Roberta Schauerja, v Slovenskem planinskem muzeju pa Janeza Volkarja.

Nagrajeni dokumentarec Ama Dablam, izsanjane sanje si lahko ogledate spodaj.

G. K.