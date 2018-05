13. maj: Zlati dan za slovenski alpinizem

13. maj 2018 ob 00:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

13. maj 1979 je z zlatimi črkami vpisan v zgodovino slovenskega alpinizma. Kot prva Slovenca sta se na vrh Mount Everesta povzpela Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik.

Znameniti Reinhold Messner, ki je osvojil vseh 14 osemtisočakov, Everest kot prvi brez kisikove bombe, je takrat močno dvomil v uspešen vzpon, a 13. maja leta 1979 je znameniti Nejc Zaplotnik sporočil: "Sediva pri kitajski piramidi in ne veva, kaj bi." Z Andrejem Štremfljem ju je čakala še prav tako zahtevna pot navzdol in šele ko sta prišla v tabor 4, se je lahko začelo slavje.

Pod vodstvom Toneta Škarje je leta 1979 pod Everest odpotovala jugoslovanska odprava, ki je bila uspešna z vzponi Zaplotnika in Štremflja, dva dneva za njima pa so na vrhu sveta stali še Stane Belak Šrauf, hrvaški alpinist Stipe Božič in nepalski šerpa Ang Phu.

Nejc Zaplotnik je umrl 24. aprila 1983 pod ledenim plazom, ki se je zrušil z južne stene Manasluja.

Leta 1655 se je rodil Michael Angelo Conti, ki je bil leta 1721 izvoljen za papeža. Ob izvolitvi je prevzel ime Inocenc XIII. Umrl je leta 1724.

Leta 1717 se je rodila Marija Terezija, nemška cesarica, češka in madžarska kraljica. 40 let je vladala v duhu prosvetljenega absolutizma, uvajala reforme in centralizirala upravo. Pod Marijo Terezijo se je za Slovence začela moderna doba in z njo narodni preporod.

Leta 1830 je Ekvador postal neodvisna država.

Leta 1846 so ZDA zaradi spora o meji napovedale vojno Mehiki.

Leta 1880 je Thomas Alva Edison prvič preizkusil električno železnico.

Leta 1882 se je rodil francoski slikar Georges Braque, ki je skupaj s Picassom utemeljil kubizem. Sprva je slikal po favtističnih nazorih in pod vplivom Cezanna. Srečanje s Picassom je pomenilo zanj velik preobrat. Držal se je načela, da mora biti slika na svoj način edinstvena in ne samo posnemanje narave. Oba kubista sta si prizadevala prikazati svet iz več različnih pogledov. Braque je svoje krajine z ladijami in svetilniki slikal popolnoma fragmentirano tako, da so vsi objekti med seboj povezani in ni mogoče jasno razdvojiti ločnice med nebom, morjem in ostalimi objekti.

Leta 1888 je s sprejetjem Lei Aurea ("Zlati zakon") Brazilija ukinila suženjstvo.

Leta 1915 je bila Nemčija prisiljena omejiti svojo podmorniško vojno, predvsem zaradi ostrih mednarodnih protestov, zlasti Združenih držav Amerike. Nemškim podmornicam so ukazali, naj ne napadajo več nevtralnih in potniških ladij.

Leta 1917 so trije kmečki otroci v portugalskem mestu Fatima ugledali Marijo. Od takrat ta kraj velja za znano romarsko središče.

Leta 1918 se je v Judenburgu začel znameniti upor slovenskih vojakov 17. pešpolka. Zvečer istega dne so v mesto vkorakale madžarske enote in upor zadušile.

Leta 1943 je nemški afriški korpus pod vodstvom Hansa-Jurgena von Arnima, naslednika puščavske lisice feldmaršala Rommela, kapituliral v Tunisu.

Leta 1944 je bil ustanovljen Oddelek za zaščito naroda – OZNA.

Leta 1954 se je rodil irski pevec in pisec besedil Johnny Logan, ki je dvakrat zmagal na tekmovanju za Evrovizijo. Njegova najbolj znana pesem je Hold Me Now.

Leta 1961 je umrl ameriški igralec Gary Cooper.

Leta 1973 je Bobby Riggs, na vrhuncu kariere odličen teniški igralec, na dvoboj izzval takrat vodilno igralko sveta, Avstralko Margaret Smith Court. Riggs, ki je ženski tenis precej zaničeval, je zlahka zmagal s 6:2 in 6:1. Nekaj mesecev kasneje pa se je hudo opekel, saj ga je Billie Jean King v t. i. bitki med spoloma premagala pred 30 tisoč gledalci.

Leta 1981 je bil papež Janez Pavel II. v atentatu v Rimu hudo ranjen, nanj je streljal turški desničarski skrajnež Ali Agca.

Leta 1986 se je rodil britanski filmski igralec Robert Pattinson, znan predvsem po filmski vlogi v filmu Twilight ("Somrak").

Leta 2000 je v nizozemskem mestu Enschede eksplodiralo v tovarni, v kateri delajo rakete za ognejmete. Umrlo je 22 ljudi, ranjenih pa jih je bilo 950. Škode je bilo za okoli 450 milijonov evrov.

Leta 2000 je v Stockholmu na 45. tekmovanju za Evrovizijo zmagala danska skupina Olsen Brothers, ki je zapela pesem Fly On The Wings of Love (Leti na krilih ljubezni).

Leta 2002 je jamajška šprinterka Merlene Ottey, ki je na velikih tekmovanjih osvojila 35 medalj, podpisala pogodbo z Atletsko zvezo Slovenije, kar ji je omogočilo nastopanje za slovensko reprezentanco.

Leta 2006 je v enem najboljših final v zgodovini FA-pokala Liverpool v Cardiffu po izvajanju 11-metrovk ugnal West Ham United. Redni del srečanja se je končal z izidom 3:3, potem ko je Liverpoolov kapetan Steven Gerrard v 90. minuti z neverjetnim strelom z razdalje izsilil podaljška. Pri izvajanju 11-metrovk je blestel Liverpoolov vratar Jose Reina, ki je West Hamove igralce spravljal v obup, ubranil je tudi odločilni poskus Antona Ferdinanda. To je bil za Liverpool sedmi osvojeni FA-pokal v zgodovini.

Leta 2010 je srbski nogometni prvoligaš Partizan postal tretjič zapored srbski prvak. To je bil njegov 22. naslov prvaka.

Leta 2012 je Manchester City na neverjeten način naslov angleškega prvaka speljal mestnemu tekmecu Manchester Unitedu. Še v 90. minuti srečanja zadnjega kroga Premier lige so morali sinjemodri proti Queens Park Rangersom doseči dva zadetka za naslov, potem ko je United slavil v Sunderlandu. Mnogi navijači so že obupali, ko je Edin Džeko izid poravnal na 2:2, v 94. minuti, torej nekaj sekund pred zadnjim sodnikovim žvižgom, pa je zmago Cityju priboril Sergio Aguero. Manchester City je tekmo dobil s 3:2 in osvojil prvi naslov angleškega prvaka po letu 1968.

Leta 2014 je izraelsko sodišče nekdanjega izraelskega premierja Ehuda Olmerta zaradi podkupovanja in nepremičninskih prevar, v katere je bil vpleten kot župan Jeruzalema (1993-2003), obsodilo na šest let zaporne kazni in ga oglobilo za nekaj več kot 200.000 evrov. Zaradi suma korupcije je sicer moral odstopiti že s premierskega stolčka, a mu tožilstvo takrat ni moglo dokazati krivde.

Leta 2014 je nekdanji selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek z ekipo Rijeke osvojil hrvaški pokal. Na povratni tekmi na Kantridi pred 11.000 gledalci je Rijeka ugnala zagrebški Dinamo z 2:0.

