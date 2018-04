Ivanovo globoko in čustveno popotovanje nagrajeno na dunajskem festivalu LET'S CEE

Prejel je nagrado Dannyja Lernerja

23. april 2018 ob 15:41

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Celovečerni igrani film Ivan režiserja Janeza Burgerja je na filmskem festivalu LET'S CEE, ki je od 13. do 22. aprila potekal na Dunaju, zmagal v konkurenci 12 filmov.

Prejel je nagrado Dannyja Lernerja v znesku 5.000 evrov in dodatnih 50.000 evrov za postprodukcijo režiserjevega naslednjega filma v filmskih studiih Nu Boyana v Sofiji.

Režiser zmage na Dunaju zelo vesel

Kot so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC), je režiser zmage na Dunaju zelo vesel, še zlasti, ker je bila konkurenca zelo močna. "Hkrati pa smo prejeli že nekaj denarja za moj naslednji film, ki ga ravnokar pišem," je dodal po zmagi na festivalu, ki se posveča filmski produkciji Srednje in Vzhodne Evrope ter Kavkaza in Turčije.

Film je žirija 20. Festivala slovenskega filma nagradila s šestimi vesnami, med drugim za najboljši celovečerni igrani film in najboljšo glavno žensko vlogo, ki si jo je prislužila Maruša Majer. Pripoveduje zgodbo o mladem dekletu, ujetem v nasilno korupcijsko afero, ki je prisiljeno v nemogočo odločitev med moškim, ki ga obsesivno ljubi, in njunim novorojenčkom. Poleg Maruše Majer v filmu igrajo še Matjaž Tribušon, Nataša Barbara Gračner, Mojca Funkl, Branko Šturbej, Polona Juh, Leon Lučev in Peter Musevski.

Producent filma je produkcijska hiša Staragara in Miha Černec. Direktor fotografije je letošnji nagrajenec Prešernovega sklada Marko Brdar. Film je nastal s finančno podporo Slovenskega filmskega centra, Hrvaškega avdiovizualnega centra in Eurimages.

Posvetili so ga vsem materam na tem svetu

Žirija je v svoji obrazložitvi film označila za globoko in čustveno popotovanje, pri tem poudarila začetni prizor, ki ruši tabuje, ter se režiserju zahvalila za pogum, da je spremljal žensko, "ki je ravno rodila, se išče in se trudi vzljubiti svojega novorojenčka v skorumpirani patriarhalni družbi". Osupnila jih je igra Maruše Majer, pa tudi direktor fotografije Marko Brdar, montažer Miloš Kalusek in glasba Damirja Avdića. Nagrado filmu, ki je zmagal tudi na preteklem festivalu evropskega in arabskega filma v Šarm el Šejku v Egiptu, so posvetili vsem materam na tem svetu.

Častna omemba filma Moški ne jočejo

Žirija ni spregledala niti manjšinskega koprodukcijskega filma režiserja Alena Drljevića Moški ne jočejo, ki je na ogled v slovenskih kinematografih. Podelila mu je častno omembo, saj gledalce v današnjem svetu, polnem konfliktov, nazorno poduči o ranah, ki se ne zacelijo zlahka, tudi ko je vojne že zdavnaj konec.

Več o filmu Moški ne jočejo lahko preberete v intervjuju z režiserjem Alenom Drljevićem.

V obrazložitvi je po navedbah SFC-ja še zapisala: "Čeprav zgodba temelji na posledicah državljanske vojne, grozotah in etničnem čiščenju v nekdanji Jugoslaviji, lahko film razumemo kot opozorilo, kaj se zgodi, če ljudje pozabijo na temeljne človeške vrednote. Hkrati nam vzbuja upanje, da se nekdanji smrtni sovražniki lahko pobotajo, duševne rane pa zacelijo."

N. Š.