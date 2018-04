Najvišja predprodajna cena za umetniško delo: 150 milijonov dolarjev za Modiglianijev Ležeči akt

"Obstaja golota pred Modiglianijem in obstaja golota po Modiglianiju."

25. april 2018 ob 14:21

Hongkong - MMC RTV SLO

Ležeči akt Nu couché (sur le côté gauche) prezgodaj umrlega italijanskega slikarja z začetka 20. stoletja Amadea Modiglianija je pri dražbeni hiši Sotheby's dana na dražbo po rekordni predprodajni ceni 150 milijonov dolarjev.

Na sliki je Modigliani upodobil golo žensko, ki leži na beli posteljnini, poroča Guardian.

Eden izmed 22 aktov

Umetnina je eden izmed 22 aktov, ki jih je naslikal Modigliani, številni med njimi so bili razstavljeni na razstavi v Parizu leta 1917. "Te slike označujejo prelom v morda največji umetniški tradiciji," je dejal Simon Shaw, eden izmed vodij oddelka za impresionizem in sodobno umetnost pri dražbeni hiši Sotheby's. "Obstaja golota pred Modiglianijem in obstaja golota po Modiglianiju," je komentiral Modiglianijevo dediščino.

Modigliani je eden izmed le treh umetnikov, katerih delo je na dražbi preseglo 150 milijonov ameriških dolarjev. Leta 2015 so v New Yorku njegov akt z naslovom Nu Couché (1917–1918) prodali za 170,4 milijona evrov, kar je bila rekordna cena za umetnikovo delo. Kupila sta ga kitajski milijarder Lju Jičjan in njegova žena Vang Vej.

Da Vincijeva slika za 450 milijonov dolarjev

Takrat je ta prodaja predstavljala drugi najvišji znesek, plačan na dražbi. Svetovni rekord je takrat še držala slika Pabla Picassa, naslovljena Women of Algiers (Version O) (Ženske iz Alžira (verzija O)), ki je bila na dražbi hiše Christie's v New Yorku prodana za 179,4 milijona dolarjev. Oba je pozneje presegel Salvator Mundi Leonarda da Vincija, ki so ga na dražbi kupili za 450 milijonov dolarjev.

Trenutni lastnik slike je irski tajkun in lastnik podjetja Coolmore Stud John Magnier. Leta 2003 je umetnino kupil za 26,9 milijona dolarjev.

V dražbeni hiši pričakujejo, da bo kupec znova prišel iz Azije. Vang in Lju, ki sta kupila sliko Modiglianija leta 2015, pravita: "Zbirati moramo tujo umetnost, da bi bili naši muzeji primerljivi s svojimi tujimi vrstniki. Tuje države imajo res veliko muzejev, velikih in majhnih, javnih in zasebnih. Mislimo, da na Kitajskem nekaj manjka, kar zadeva umetnost ... Tudi če imamo dovolj hrane, bomo v notranjosti prazni, če ne bomo imeli duhovne izpolnitve. "

Portreti slokih podolgovatih figur

Amadeo Modigliani, ki se s svojimi značilnimi portreti slokih podolgovatih figur in obrazov mandljastih oči nekako ni znal umestiti med prevladujočimi modernističnimi smermi svojega časa, je danes eden najbolj iskanih slikarjev na dražbah.

Rodil se je leta 1884 v Livornu na severu Italije in se leta 1906 nastanil v Parizu, najprej na Montmartru in nato na Montparnassu. Do leta 1915 se je ukvarjal tudi s kiparstvom, potem pa se je posvetil slikarstvu. Njegovo življenje je bilo zaznamovano z alkoholom in finančnimi težavami.

Svoje risbe je prodajal po nekaj frankov, leta 1919 pa vsa dela v ateljeju prodal za komaj 100 funtov. Obubožan je umrl leta 1920 zaradi tuberkuloznega meningitisa.

N. Š.