Origin: prvi napovednik za YouTubov srhljivi vesoljski triler

Premiera napovedana za to jesen

23. julij 2018 ob 17:00

San Diego - MMC RTV SLO, STA

Kanal YouTube je na konvenciji Comic-Con v San Diegu ponudil prvi vpogled v lani napovedano znanstvenofantastično serijo Origin, ki jo je zaupal producentom nadaljevank, kot sta Krona in Skrivnostni otok. Napet triler Origin se bo odvijal na zapuščeni vesoljski ladji, v glavnih vlogah pa bo mogoče videti dva nekdanja Potterjeva "znanca" - Toma Feltona in Natalio Tena.

Režijo desetdelne serije je prevzel Paul W. S. Anderson, avtor in producent grozljivk Nevidno zlo. Scenarij podpisuje Mika Watkins, projekt pa nastaja pod okriljem produkcijskih hiš Left Bank Pictures, ki stoji za Netflixovo serijo Krona (The Crown) in Sony Pictures Television.

Sinopsis serije so ustvarjalci razkrili že lani ob prvi predstavitvi projekta; spremljala bo skupino odpadnikov, ki na poti v oddaljeno deželo povsem pozabljeni in zapuščeni obtičijo na vesoljski ladji daleč stran od doma. Na ladji začne prihajati do čudnih dogodkov in če se želijo preživeli rešiti, morajo stopiti skupaj. Kmalu izkaže, da eden od njih ni to, kar trdi, da je.

Feltonu, ki se ga morda najbolj spomnimo prav po vlogi nasilneža in sovražnika Harryja Potterja, žanr znanstvene fantastike ni tuj - z njim se je srečal že v drami Vzpon Planet opic. Poleg njegain Natalie Tena sestavljajo igralsko zasedbo še Sen Mitsuji, Nora Arnezeder, Fraser James, Philipp Christopher, Nina Wadia, Madalyn Horcher, Siobahn Cullen, Adelayo Adedayo in Wil Coban.

Drzen triler, poln nepričakovanih zapletov

Na eni od prvih napovedi serije Origin je Susanne Daniels, generalna direktorica izvirnih vsebin pri YouTubu, lani dejala, da se veselijo sodelovanja z legendarnimi producenti pri Left Bank Pictures in nadarjeno scenaristko Miko Watkins. "Znanstvena fantastika in akcija sta na YouTubu v središču zanimanja in naše občinstvo bodo gotovo pritegnili nepričakovani zapleti tega drznega trilerja."

Teleportiranje se nadaljuje

Serija bo jeseni izšla na naročniškem kanalu Youtube Premium, kjer Youtube nalaga izvirno vsebino. v San Diegu pa so že predstavili prvi napovednik. Youtube, ki je od leta 2005 platforma za deljenje videovsebin, kar ostaja njegova glavna funkcija, je sicer pred nedavnim napovedal tudi izid druge sezone med kritiki dobro sprejete nadnaravne triler serije Impulse. Njena prva epizoda je od 6. junija naštela že okoli osem milijonov ogledov.

