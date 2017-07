Pariz do Šanghaja: Na pohodu je kitajska podružnica Centra Pompidou

Eden najpomembnejših centrov sodobne umetnosti

20. julij 2017 ob 08:57

Šanghaj - MMC RTV SLO/STA

Pariški center Pompidou, ki se lahko pohvali z drugo največjo zbirko del sodobne umetnosti na svetu, je blizu podpisu pogodbe za odprtje podružnice v Šanghaju, v načrtu pa sta še podružnici v Belgiji in v Južni Koreji.

Center Pompidou, ki je podružnico na Kitajskem pravzaprav načrtoval že vrsto let, je torej pred sklenitvijo pogodbe. Nova galerija bo del muzeja, ki ga je v umetniški četrti Šanghaja zasnoval arhitekt David Chipperfield. V naslednjih petih letih pa naj bi galerija ponudila okoli 20 razstav, piše britanski časnik The Guardian.

Nekaj svojih del je Center Pompidou v tem mestu z več kot 25 milijoni prebivalcev - ki je s tem največje kitajsko mesto, pa tudi največje pristanišče Kitajske in pomembno gospodarsko središče - predstavil že lani na razstavi Umetnine iz Centra Pompidou 1906-77. Takrat so razstavili dela Pabla Picassa, Marcela Duchampa in drugih priznanih umetnikov.

60 let pariškega "arhitekturnega King Konga"

Pariški Center Pompidou ima v zbirki več kot 120.000 del, kar ga uvršča na drugo mesto najpomembnejših muzejev sodobne umetnosti, takoj za newyorški Muzej moderne umetnosti (MoMA). Center, ki ima danes v lasti tudi knjižnico in nekaj kinodvoran, je leta 1977, ko so ga odprli, veljal za arhitekturno senzacijo. Zasnovala sta ga tedaj še mlada in neznana arhitekta, Italijan Renzo Piano in Britanec Richard Rogers, ki sta bila mnenja, da njun nenavaden predlog med več stotimi prijavami nima dejanske možnosti za zmago. Francoski časnik Le Monde pa je njuno arhitekturo tedaj označil za "arhitekturnega King Konga".

Obnova, ki bo ostala zvesta sedanji podobi

Letošnji 60. jubilej odprtja centra v Parizu bodo ob razstavah slavili tudi z gledališkimi dogodki, filmskimi projekcijami in glasbenimi produkcijami. Stavba pa bo med letoma 2018 in 2020 doživela prenovo, ki bo med drugim vključevala zamenjavo tekočih stopnic na pročelju, ki tečejo po celotni višini stavbe. Sicer pa bo njegova zunanjščina ostala, kakršna je - stavba s cevmi in stopniščem, ki spominja na naftno rafinerijo.

P. G.