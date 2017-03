Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.7 od 3 glasov Ocenite to novico! S skoraj vsake točke v Piranu lahko obiskovalec občuduje cerkev sv. Jurija, ki kraljuje nad mestnim središčem. O njenem nastanku ni točnih podatkov, domneva pa se, da je nastala v 12. stoletju. V sedanji velikosti je bila sezidana v 14. stoletju. Foto: BoBo V 19. stoletju sta bili zunaj mestnega obzidja zgrajeni pokopališka cerkev sv. Mohorja in Fortunata in vhodna veža (na fotografiji). Projekt zanju je v značilnem neogotskem slogu izdelal arhitekt Giuseppe Moso. Foto: Župnija Piran Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Piranske cerkve razkrijejo svoje skrivnosti

Piran bogatejši za vodnik o sakralni dediščini mesta

27. marec 2017 ob 16:07

Piran - MMC RTV SLO/STA

Društvo Prijatelji zakladov sv. Jurija je ob pomoči piranske občine in župnije izdalo vodnik Sakralna dediščina Pirana. Na 22 straneh so predstavili 13 cerkva in drugih sakralnih objektov.

Publikacija bo obiskovalcem in turistom na enem mestu nudila vse pomembnejše informacije o tem, kaj se skriva v piranskih cerkvah.

Popravljanje površnosti drugih vodičev

V društvu Prijatelji zakladov sv. Jurija so predvsem pri turističnih vodnikih opazili, da velikokrat podajajo nepravilne podatke, kasneje pa so ugotovili, da so tudi v obstoječih publikacijah prisotni pomanjkljivi ali netočni podatki. Poleg tega se včasih izpostavljajo nepomembne stvari, pomembne pa izpušča, je ob robu predstavitve vodnika pojasnila predsednica društva Mira Ličen Krmpotič.

Sprva so nameravali pripraviti samo zloženko, a so ugotovili, da je potrebno izdati nekoliko obširnejšo publikacijo. "Naša želja je bila podati verodostojne podatke in tudi ovrednotiti tiste stvari, ki so pomembne," je dodala Mira Ličen Krmpotič.

Ob entuziazmu članov društva ter ob pomoči piranske občine in župnije so tako izdali pričujoči vodnik v slovenskem in italijanskem jeziku ter v nakladi tisoč izvodov za vsak jezik. Če bo izkazan interes, utegne priti do ponatisa, sicer pa še v letošnjem letu načrtujejo izvod v angleškem, v prihodnosti pa še v nemškem jeziku.

Čeprav strogo vzeto ne gre za strokovno besedilo, pa predstavlja vodnik tudi pomemben vir podatkov. S primerjavo arhivskega ter drugega gradiva in obstoječih publikacij so namreč ažurirali oz. popravili marsikatero letnico in druge podatke o sakralnih objektih in predmetih, ki so tam hranjeni. Kot je poudarila predsednica društva, je bil to plod nekajletnega dela.

"Samo" še deset cerkva v uporabi

Kot je na sami predstavitvi navedel piranski župnik Zorko Bajc, je v mestu nekoč bilo kar 23 sakralnih objektov, danes pa je v uporabi še deset cerkva. Tem desetim so v predstavitvi dodali še nekdanjo cerkev sv. Katarine, minoritski samostan sv. Frančiška in zvonik, s čimer so skupno predstavili 13 objektov. Novi vodnik bo po njegovih besedah omogočil, da bo vsak obiskovalec lahko odkril, kaj se skriva v piranskih cerkvah, saj marsikatera ostaja neznana celo domačinom.

A. J.