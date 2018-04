Po škandalu z antisemitskimi besedili ukinitev nagrade echo

Nagrado echo so podeljevali od leta 1991

26. april 2018 ob 10:43

Berlin - MMC RTV SLO

Na dan, ko so po Nemčiji potekali shodi proti antisemitizmu, povod za katere je bil nedavni napad na Izraelca, pred tem pa je v tem mesecu dobro mero razburjenja povzročila podelitev nagrade echo raperjema za njun album, na katerem so tudi antisemitska besedila, so najavili ukinitev te nemške glasbene nagrade.

Nemško zvezno združenje glasbene industrije (Bundesverband Musikindustrie) BVMI, ki je od leta 1991 podeljevalo nagrade echo, je včeraj napovedalo, da ne bo več podeljevalo teh lovorik. "Blagovna znamka echo je tako močno omadeževana, da je potreben popolnoma nov začetek," so sporočili z BVMI-ja in dodali, da je to konec echa. "Dogodkov, povezanih z letošnjim echom, za katere se je odbor opravičil, ni mogoče odpraviti, vendar lahko zagotovimo, da se takšna napaka v prihodnosti ne bo ponovila," so še zapisali pri BVMI-ju.

Več kot 200 tisoč prodanih izvodov

Plaz kritik je sprožila podelitev nagrade v kategoriji hip hopa / urbane glasbe raperjema Kollegahu in Faridu Bangu za njun album Jung, Brutal, Gutaussehend 3. Na njem je emd drugim tudi pesem, naslovljene 0815, katere besedilo pravi, da je njuno "telo bolj izoblikovano kot pri zapornikih Auschwitza" ("Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen"). V eni izmed drugih pesmi pa napovedujeta, da "bosta izvedla nov holokavst", rekoč "prihajam z molotovko".

BVMI je nagrado echo podeljeval na podlagi števila prodanih izdaj in ne na podlagi kakovosti, s čimer se je združenje ob izbruhu škandala sprva tudi zagovarjalo. V Nemčiji so album Jung, Brutal, Gutaussehend 3, ki je izšel lani, prodali v več kot 200 tisoč izvodih. Založba BMG, ki je hčerinsko podjetje koncerna Bertelsmann, pod okriljem katere je album izšel, pa je s prodajo ustvarila več kot štiri milijone evrov prometa.

Vračanje nagrad in umik pokroviteljev

Podelitev nagrad je bila 12. aprila, kar pomeni, da je padla ravno na dan spomina na žrtve holokavsta. Od takrat je vrsta pomembnih nemških glasbenikov vrnila svoje nagrade, med njimi tudi Daniel Barenboimom. Slavni dirigent in pianist, ki je državljan Argentine, Izraela, Palestine in Španije, je v izjavi za javnost zapisal, da so besedila raperskega dvojca "očitno antisemitska, mizogina, homofobična in prezirljiva do človeškega dostojanstva". Echu so se odpovedali tudi nekateri pokrovitelji, med njimi kot prvi proizvajalec naravnih sokov Naturkostsafterei Voelkel.

Kampanja proti antisemitizmu

Založba BVM je približno teden dni po podelitvi sporočila, da bo "skupaj s strokovnimi organizacijami izbrala projekte za boj proti skrb vzbujajočemu razvoju dogajanja v šolah, zlasti v Berlinu". Za kampanjo naj bi založba namenila 100 tisoč evrov.

Predsednik uprave založbe Hartwig Masuch je takrat sporočil še: "Kollegah in Farid Bang sta večkrat jasno sporočila na spletu in v javnih govorih, da ne zavzemata antisemitskega stališča in da se želita opravičiti tistim, ki se v trenutni razpravi zaradi dotičnih besedil počutijo razžaljene. BMG se zavzema za vrednote, kot so umetniška svoboda, ustvarjalnost in raznolikost. To razpravo razumemo kot priložnost, da javno pokažemo na naše jasno stališče proti antisemitizmu in da smo se odločeni tukaj dejavno angažirati."

Nova nagrada na obzorju

Združenje BVMI je napovedalo, da bo v prihodnje podeljevalo novo nagrado z novim imenom in da se bodo njeni ustanovitvi začeli posvečati junija.

P. G.