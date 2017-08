"Pogovor o rasnih odnosih v ZDA bolj ključen kot kadar koli v zgodovini"

"Občuti se regresija človeštva"

Z oskarjem nagrajena režiserka novega filma Detroit o rasnih nemirih v tem mestu leta 1967 je prepričana, da je pogovor o rasnih odnosih v ZDA ta hip bolj ključen kot kadar koli v zgodovini.

Režiserka Kathryn Bigelow je razmere v ZDA ob prihodu novega filma Detroit (2017) na kinematografska platna komentirala predvsem v luči nasilnih nemirov in spopadov v Charlottesvillu v zvezni državi Virginija, kjer so se med protesti proti umiku kipa konfederacijskega generala iz časa državljanske vojne Roberta E. Leeja spopadli nasprotniki in podporniki odstranitve.

Z rasizmom se je treba neusmiljeno spopasti, to, "da ne naredimo nič, ni mogoče", je na premieri v Detroitu po poročanju BBC-ja dejala režiserka. John Boyega, ki v novem filmu o rasnih nemirih v Detroitu leta 1967 igra glavno vlogo, pa je poudaril, da "imamo vsi glas in odgovornost spregovoriti". V Londonu rojeni igralec je na družbenem omrežju Twitter objavljal posnetke spopadov iz Charlottesvilla, v katerih je ena oseba umrla, 19 pa je bilo ranjenih, ko je voznik avtomobila zapeljal v množico podpornikov odstranitve generalovega kipa.

"Zelo je čudno, kako je vse skupaj časovno sovpadlo, a zdaj je film Detroit še bolj nujen, ker ponudi zgodovinsko perspektivo in nam pokaže, kako malo je bilo storjenega od takrat," je dejal Boyega in dodal, da upa, da bo film spodbudil pozitiven in konstruktiven dialog v družbi.

Rasizem v filmu deluje sodobno

Dogajanje v Charlottesvillu je komentirala tudi Bigelowova: "To je strašanska tragedija in čutim, da je razprava o rasnih odnosih v družbi nujnejša in bolj ključna kot kadar koli prej." Nadaljevala je z besedami: "Čeprav je zgodba v filmu stara 50 let, je žal čutiti, da je vse zelo podobno kot dandanes in posledično kot bo jutri. Dokler ne bo resnega pogovora o rasnih odnosih v Ameriki, me skrbi, da se bodo takšni dogodki samo ponavljali."

Prva ženska z oskarjem za režijo, prejela ga je za film The Hurt Locker (2008, Bombna misija, op. a.), je dejala še: "Moja največja aspiracija je, da bi film v družbo vnesel konstruktiven in pozitiven dialog, ki bi za sabo potegnil družbeno transformacijo". Rasizem, ki je prikazan v filmu, deluje srhljivo sodobno, je prepričan Boyega, ki je dodal, da "je težko o vsem skupaj sploh razmišljati, saj je dogodek tako nepričakovan in nesrečen. To je noro, svet se spreminja".

Boyega, ki je bolj znan kot Finn iz Vojne zvezd, v filmu Detroit igra varnostnika, ki mora pred plenilci obvarovati nakupovalni center, kasneje pa se zaplete v incident v motelu Algiers, kjer so umrli trije mladeniči. Na vprašanje, ali je zapustil znanstveno fantastiko, je odvrnil: "Najboljša znanstvena fantastika je družbeno kritična in jaz sem enako predan tako Vojni zvezd kot Detroitu, nastopam samo v filmih, ki bi si jih želel sam ogledati."

Will Poulter, ki v filmu igra policista, odgovornega za nasilje v motelu, pa je trenutne razmere v ZDA in nasilje v Charlottevillu pospremil z besedami: "Milsim, da veliko ljudi težko verjame, da se vse to resnično dogaja. Vse skupaj je občutiti kot veliko regresijo človeštva".

