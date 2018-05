Poljska pisateljica Olga Tokarczuk ovenčana z mednarodnim bookerjem

Nagrada prvikrat na Poljsko

23. maj 2018 ob 11:19

London - MMC RTV SLO

Izmed šestih nominirancev za mednarodno nagrado man booker je žirija izbrala Olgo Tokarczuk z romanom Flights, ki je tako postala prva poljska prejemnica te prestižne knjižne nagrade.

Olga Tokarczuk je tako prejela nagrado v vrednosti 50 tisoč funtov (slabih 60 tisoč evrov), ki si jih bo razdelila z Jennifer Croft, prevajalko svojega zmagovalnega romana.

Mednarodnega bookerja (Man Booker International) podeljujejo na letni ravni za najboljše delo v angleški jezik prevedene fikcije z vsega sveta. Nagrado so ustanovili leta 2005, ločeno od siceršnje nagrade booker, ki jo vsako leto namenijo najboljšemu romanu v angleškem izvirniku. Pred letom 2016 so mednarodnega bookerja podeljevali vsako drugo leto avtorjem za njihov celotni opus.

Dva že ovenčana avtorja med šestimi finalisti

Vsi avtorji in prevajalci njihovih del, ki se znajdejo v ožjem izboru, avtomatsko prejmejo tisoč funtov nagrade. Med finalisti so bili letos še Virginie Despentes s knjigo Vernon Subutex 1, Han Kang z The White Book, László Krasznahorkai z The World Goes On, Antonio Muñoz Molina z Like a Fading Shadow ter Ahmed Saadawi s Frankenstein in Baghdad.

Han Kang iz Južne Koreje in László Krasznahorkai iz Madžarske sta bila že v letih 2016 in 2015 ovenčana z mednarodnim bookerjem.

Literarna zvezda na domačih tleh

Letos je pet žirantov sprva izbiralo izmed 108 deli, zmagovalko so razglasili v torek zvečer na slovesnosti v londonskem Muzeju Victoria & Albert. Predsednica žirije Lisa Appignanesi je Olgo Tokarczuk označila za "pisateljico čudovite bistrosti, domišljije in literarne drznosti".

Leta 1962 v Sulechówu na Poljskem rojena Olga Tokarczuk je diplomirala iz psihologije na univerzi v Varšavi, nekaj časa je delala kot psihoterapevtka. Danes je najslavnejša pisateljica v svoji domovini, za seboj ima osem romanov, dve zbirki kratkih zgodb in dve esejistični knjigi, dejavna je tudi kot scenaristka. Obliko romana, ki ji je blizu, imenuje konstelacijski roman.

Tabuizirane teme in feministične vsebine

V svojih stvaritvah veliko pozornosti namenja sanjam in mitom, pri čemer obravnava psihološke resničnosti. Pogosto se loteva tabuiziranih tem, kot sta na primer smrt in umiranje, pa tudi feminističnih vsebin, in sicer v povezavi s svojim prepričanjem, da gre pri spolih za vloge, ki jih lahko presežemo.

V letih 1997 in 2006 so jo gostili na festivalu Vilenica, leta 2013 so jo tam tudi ovenčali z veliko vileniško nagrado. V slovenskem jeziku lahko beremo njene romane Pravek in drugi časi, Dnevna hiša, nočna hiša, Beguni in Pelji svoj plug čez kosti mrtvih.

Od Ahilove tetive do Chopinovega srca

Z mednarodnim bookerjem nagrajeno delo Flights, ki je v angleškem prevodu izšlo pri založbi Fitzcarraldo Editions, je "roman spojenih fragmentov od 17. stoletja do danes, povezanih s temami potovanja in človeške anatomije", beremo v sporočilu za javnost. V knjigi med drugim sledimo zgodbi nizozemskega anatoma Philipa Verheyena, ki je odkril Ahilovo tetivo med seciranjem svoje lastne amputirane noge, ali pa zgodbi o srcu Frédérica Chopina, ki ga je skladateljeva sestra prenesla iz Pariza v Varšavo.

Jennifer Croft (1981) pa prevaja iz poljskega, španskega in ukrajinskega v angleški jezik in je ena izmed ustanoviteljev dvojezičnega portala Buenos Aires Review, namenjenega ameriški literaturi v španščini in angleščini.

Mednarodni booker običajno pomeni precejšnji poskok prodaje, ne le za zmagovalno knjigo. Tako je na primer Hanov Vegetarian v Veliki Britaniji povzročil kar 400-odstotno povečanje prodaje del korejske književnosti. Lanski zmagovalec A Horse Walks Into a Bar izraelskega pisatelja Davida Grossmana pa je založba Penguin po prejetju nagrade ponatisnila že desetkrat.

P. G.