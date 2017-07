Pompejski koncert Davida Gilmourja na filmu prihaja jeseni v kinematografe

Koncertni film, posnet lani na arheološkem najdišču

19. julij 2017 ob 20:11

"Šestinštirideset let kasneje se magija vrača pod vulkan," se v italijanščini glasi napovednik za koncertni film Live at Pompeii, ki ga je lani v Pompejih posnel David Gilmour, kitarist in pevec ter nekdanja gonilna sila zasedbe Pink Floyd.

In zakaj "šestinštirideset let kasneje"? David Gilmour je namreč na tem arheološkem najdišču koncertiral lani, se pravi 45 let po tistem, ko so britanski rockerji Pink Floyd v rimskem amfiteatru brez prisotnosti občinstva posneli koncertni dokumentarec. In ker prihaja film v več kot 2.000 kinematografov po svetu 13. septembra, bo to torej 46 let po njihovem prvotnem koncertu v Pompejih.

Samostojne novosti in floydovske klasike

Gilmourjev koncert s tega prizorišča 7. in 8. julija lani je posnel režiser Gavin Elder, je poročala revija Rolling Stone. Film prikazuje izvedbe pesmi z njegovih zadnjih dveh samostojnih albumov, On an Island iz leta 2006 in Rattle That Lock iz leta 2015, skupaj z nekaterimi klasikami Pink Floydov, kot sta The Great Gig In the Sky in Comfortably Numb, podprtimi z značilno razkošnim svetlobnim šovom.

Za Rolling Stone je Gilmour povedal še, da ga je vrnitev v amfiteater po 45 letih spomnila na koncertiranje s soustanoviteljem skupine, klaviaturistom Richardom Wrightom, ki je umrl leta 2008. Svoj znani koncertni dokumentarec leta 1971 pa so Pink Floydi v Pompejih posneli z režiserjem Adrianom Mabnom.

Zastavonoše psihedeličnega oziroma art rocka

V londonskem muzeju Victoria & Albert je še do 1. oktobra odprta retrospektivna razstava o 50-letnem ustvarjanju Pink Floydov.



V Pompejih pa so se te zasedbe, ki velja za eno najpomembnejših predstavnic psihedeličnega oziroma art rocka, lani spomnili tudi s fotografsko razstavo.

Dragocen občutek revidiranja zgodovine

"To je kraj duhov in nisem si mogel pomagati, da ne bi pomislil, kako smo tam igrali - z Rickom. To je občutek revidiranja zgodovine," je o tem italijanskem arheološkem najdišču povedal Gilmour in dodal: "Kar rad počnem, je, da igram na lepih prizoriščih, kjer imajo poslušalci občutek veličine zgradbe, v katerih nastopam. Ta prispeva k spominom, ki jih odnesejo s seboj in ohranijo za kasneje."

Spodaj si lahko pogledate celotni posnetek koncerta Pink Floyd v Pompejih leta 1971.

Pink Floyd - Live at Pompeii (1971 Full Movie) from El Muro De Pink Floyd on Vimeo.

