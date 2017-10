Pred dnevom reformacije ob 500-letnici po Sloveniji številni dogodki

Osrednja državna proslava v Cankarjevem domu v Ljubljani

23. oktober 2017 ob 21:19

Ljubljana,Maribor,Murska Sobota,Slovenj Gradec,Škofja Loka - MMC RTV SLO, STA

Obeleževanje letošnje 500-letnice odkar je Martin Luther 31. oktobra 1517 na vrata wittenberške cerkve nabil svojih 95 tez in s tem začetka reformacije se bliža vrhuncu.

Mestna občina Maribor in Evangeličanska cerkvena občina Maribor slovesnost v počastitev dneva reformacije pripravljata 25. oktobra v Evangeličanski cerkvi A.V. v Mariboru. Slavnostni govornik bo častni škof evangeličanske cerkve Geza Erniša.

Osrednja koroška proslava ob 500-letnici reformacije bo prav tako 25. oktobra v Kulturnem domu v Slovenj Gradcu. Eden od pomembnih trenutkov tega dogodka bo zahvala nemškemu narodu za vse, kar smo Slovenci prejeli pred 500 leti, kar je omogočilo in spodbudilo kulturni, jezikovni in duhovni razvoj, s tem pa temelje za našo identiteto kot narod, so sporočili iz Evangelijske krščanske cerkve Slovenj Gradec.

Prav tako bodo v sredo dan reformacije obeležili v Pomurskem muzeju Murska Sobota, kjer vabijo na predavanje in predstavitev publikacije. Evangeličanska cerkev v Sloveniji, Slovensko protestantsko društvo Primož Trubar in Mestna občina Murska sobota pa slovesnost v počastitev 500-letnice reformacije pripravljajo 27. oktobra v gledališki dvorani Park v Murski Soboti. Slavnostni govornik bo predsednik državnega sveta Mitja Bervar.

Osrednja proslava v Ljubljani

Osrednja državna proslava v počastitev dneva reformacije ob 500. obletnici začetka reformacijskega gibanja pa bo v ponedeljek v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma. Slavnostni govornik bo predsednik DZ Milan Brglez.

Razstava Protestantizem na loškem

V Škofji Loki bodo v Sokolskem domu v torek, 24. oktobra, odprli arhivsko razstavo Protestantizem na Loškem in filatelistično razstavo Od Stare zaveze do protestantizma. Odprtje bo pospremilo predavanje Barbare Žabota z naslovom Protestantizem na Slovenskem. Razstava Protestantizem na Loškem obsega 14 panojev, na katerih so predstavljeni pregled zgodovine Loškega gospostva v 16. stoletju, začetek in širjenje nove vere med Ločani, odločni boj zemljiškega gospoda in deželnega kneza, da ga zatreta, ter končna zmaga protireformacije, ki ji je sledil izgon protestantov iz slovenskih dežel oziroma vrnitev k stari veri.

Predstavljeni so nosilci in središča nove vere, v zadnjem delu pa sledi, ki jih je protestantizem na Loškem pustil v takratni umetnosti in kasnejših literarnih delih. Posebne pozornosti so deležni tudi protestantski tiski, ki so se ohranili v Škofji Loki.

Rastava Od stare zaveze do protestantizma

Filatelistična razstava Od Stare zaveze do protestantizma pa obsega 474 razstavnih listov, prikazanih v petnajstih dvostranskih vitrinah Pošte Slovenije. S filatelističnim gradivom, ki je dopolnjeno z drugim materialom, je zaobsežen zgodovinski razvoj krščanske religije od začetkov v Stari zavezi do nastopa nemškega duhovnika in redovnika Martina Luthra na začetku 16. stoletja.

Že od sredine oktobra pa po Sloveniji gostuje glasbeno-dramska predstava, ki jo je pripravil zbor Dar srca pod vodstvom zborovodkinje Katarine Bordner. Pod naslovom Reformacija srca združuje gospel, pop glasbo in dramo, ki sta jo napisala Todd Hunnicutt in Lin Sexton. Zbor je turnejo začel v Kopru, 25. oktobra bo nastopil v Slovenj Gradcu, sledili bodo še nastopi v Radovljici, Kočevju, Mariboru in Ljubljani.

