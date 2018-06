Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Elle Woods o svojem vpisu na Harvard: "Kaj? Kot da je težko!" Foto: IMDb

Reese Witherspoon bo še tretjič Blondinka s Harvarda

Feminizem v rožnatem

7. junij 2018 ob 21:23

Reese Witherspoon, ki je pred sedemnajstimi in petnajstimi leti dvakrat igrala Elle Woods, samo na prvi pogled avšasto blondinko, se vrača s tretjim delom Blondinke s Harvarda.

"Res je ... LegallyBlonde3", je pod svojo objavo na Instagramu zapisala igralka; v kratkem videu prijadra v kader na napihljivi blazini, kar je referenca na Ellin video, s katerim se je potegovala za vpis na kolidž v danes antologijskem filmu.

Doslej dvodelna franšiza Blondinka s Harvarda (Legally Blonde) je zgodba o večni optimistki v rožnatih kostimčkih, ki ji najprej uspe diplomirati iz prava na Harvardu, pozneje pa se posveti še politični karieri. Tretji film bo produciralo podjetje Hello Sunshine, ki ga ima v lasti Witherspoonova (v zadnjih letih ima kot producentka vse večjo vlogo v zakulisju filmske in televizijske industrije).

Elle za predsednico?

Seveda še ni znano, kakšen bo zaplet nove zgodbe, je pa igralka v preteklosti že na glas razmišljala, da bi Elle Woods prav lahko ciljala na Belo hišo. "Mislim, da bi bilo precej kul, če bi bila vrhovna sodnica ali pa bi se morda potegovala za vladno pozicijo, morda za predsedniški stolček," je leta 2015 izjavila kot gostja nekega podcasta.

Filmski blog Deadline poroča se, da se za sodelovanje že pogajajo s scenaristkama Kirsten “Kiwi” Smith in Karen McCullah, ki sta za veliko platno priredili prvi film. Režiserja projekt uradno še nima (prvi film je režiral Robert Luketic). Kakor koli že, zdi se, da je ozračje v Hollywoodu trenutno primerno za zgodbo o ženskem opolnomočenju in napredku; na ta način bi film lahko v kina vrnil nostalgične fenice izvirnih filmov in pritegnil tudi mlajšo generacijo.

It’s true... #LegallyBlonde3 A post shared by Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) on Jun 7, 2018 at 5:02am PDT

