S Kiblixom tudi za približevanje razvoja pedagogike globalnemu razvoju tehnike

V Mariboru od 14. do 17. novembra

14. november 2018 ob 17:17

Maribor

Zvočni performans Paradisco Petre Kapš alias OR poiesis in projekt Uglasbljanje spomina raziskovalca zvočnih prostorov Boštjana Perovška drevi odpirata mednarodni festival Kiblix, posvečen intermedijski umetnosti.

Festival Kiblix je Kulturno-izobraževalno društvo Kibla zasnovalo leta 2002 kot festival odprtokodnih informacijskih tehnologij. V zadnjem obdobju se je običajno povezoval z Mednarodnim festivalom računalniške umetnosti (MFRU), ki pa se je letos odvil že oktobra.

Ob umetniškem tudi izobraževalni sklop

Letos Kiblix v Maribor do sobote znova prinaša delavnice, predavanja in umetniške nastope. Dogajanje je razdeljeno na umetniški in izobraževalni sklop, ki so ga med drugim pripravili tudi, ker je "usmerjenost formalnega izobraževalnega sistema namreč še zmeraj preveč enosmerna, premalo interdisciplinarna, s čimer ostaja zaprta v ozki domeni lastne znanstvenosti, ki ji v globalni dobi vse bolj topi parafinske peruti".

Tako želijo v izobraževalni sklop vključiti mlade od osnovnih in srednjih šol do študentov. Zanje so letos med drugim pripravili verižni eksperiment z Lego Mindstorms pod mentorstvom Saša Markoviča in delavnice piratskega radia, katerih mentor je Simon Macuh.

Na drugi dan festivala se bosta v okviru umetniškega sklopa predstavila Stane Špegel in Marko Batista. Prvi bo nastopil z uglasbenimi vibracijami slovenskih gozdov, drugi pa z intermedijsko audio-vizualno intervencijo Grid lock.

Optosonični sintetizatorji in poliinstrumentalist

Petek bo zadnji dan za umetniški sklop, prinesel pa bo nastop s tehnologijo optosoničnih sintetizatorjev, naslovljen Sonic Luz, ki ga bo izvedel Avstrijec Klaus Filip. Prav tako v petek bo nastopil še domači multiinstrumentalist oziroma že kar poliinstrumentalist Andrej Fon, znan kot Olfamož.

Natančen program 17. Kiblixa si lahko pogledate tukaj.

V izobraževalnem sklopu, ki pa traja do sobote, bo med drugim umetnik Jože Slaček predstavil svoj najnovejši projekt DNK umetnosti in nesmrtnosti, ki ga od začetka oktobra predstavlja na mednarodni interdisciplinarni razstavi Osebno v Kibla Portalu. Tej predstavitvi bo sledilo predavanje, naslovljeno Heterotrofija – Kaj je bolj osebno od tega, da z nekom spimo? To, da ga pojemo!, na katerem bo Tomaž Grušovnik predaval na temo dietetičnega eksistencializma.

17. Kiblix se bo sklenil v soboto, ko bodo pod mentorstvom Franca Vrbančiča potekale še delavnice multimedije, programiranja in svetlobnih učinkov.

