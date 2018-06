Saša Šavel Burkart o Poletni sceni: "Skupaj smo velika koncertna dvorana ali velika kinodvorana"

18. junij 2018

Ljubljana - MMC RTV SLO

Poleti, v času oddiha, kultura ne bo počivala. Z njo bo nocoj že osmo leto zapored v poletje stopila tudi Poletna scena, ki bo vse do 24. avgusta od ponedeljka do sobote ob 23. uri na TV SLO 1 ustvarjala televizijsko kulturno dogajališče. Zaobjela bo kulturne dogodke od blizu in daleč in jih obarvala z družabnim vrvežem urbanega poletja.

Krovna urednica oddaje in kulturnega uredništva Saša Šavel Burkart pravi, da v oddaji Poletna scena včasih dvajset minut ni dovolj, da bi lahko vanje uvrstili vse dobre in kakovostne kulturne dogodke, ki potekajo v poletnem času.

"Slovensko kulturno poletno dogajanje je namreč tako bogato, da nam kljub vsakodnevnim dvajsetim minutam, posvečenim izključno samo kulturi, včasih še vedno ne uspe vedno vključiti vsega dogajanja. Vsak dan se lahko posvetimo petim dogodkom, in moramo kakšnega predstaviti šele v eni prihodnjih oddaj."

Kulturna hiperprodukcija v Sloveniji

Slovenija slovi po kulturni hiperprodukciji, in to ne samo v obliki izjemnih dogodkov in festivalov, pove kulturna urednica. "Tudi v dnevih, ko se ne zgodi nič novega in aktualnega, so tu muzeji in galerije. Kaj pa je kulturni turizem poleti, če ne obiskovanje različnih znamenitosti in muzejev v tujini? Slovenci gremo pogosto raje na Dunaj, v Berlin ali pa v London v muzeje, ob tem, da imamo pri nas pred nosom resnično izjemne razstave, ki nas ne zanimajo. Tukaj se je treba vprašati - zakaj?"

Živost in neposrednost

V Poletni sceni jih ne bodo spregledali. Že nocoj se bodo v živo javili iz Mestnega muzeja Ljubljana, kjer bodo odprli razstavo, posvečeno Ivanu Cankarju, obenem pa gostili Župančičevo nagrajenko Natašo Sultanov, pozdravili z odprtja Festivala migrantskega filma in se pogovarjali s člani skupine Morcheeba, ki je nedavno nastopila na Festivalu urbane kulture v Ljubljani. "Kar odlikuje poletno sceno, so njena živost, neposrednost, prisotnost na dogodkih, oglašanja v živo iz vse Slovenije in od drugod." Prisotni bodo na tujih festivalih, med drugim na Mittelfestu v Čedadu, Motovunskem filmskem festivalu in Sarajevskem filmskem festivalu.

Poletni paradni konj

Ravno zato je Saša Šavel Burkart prepričana, da je oddaja unikatna in kot takšna poletni paradni konj Radiotelevizije Slovenija, ki ga ne gre jemati zlahka, kot lahkotnega pregleda dogodkov. Poletna scena se loteva tudi zahtevnejših tem in vzpostavlja prostor za kritično obravnavo dogajanja, saj po njenih besedah poletje ni čas samo za lahkotno kulturo, za prebiranje lahkotnih knjig, gledanje lahkotnih filmov. "Zame je poletje čas sprostitve, a obenem čas, ko lahko preberem kaj zahtevnejšega, si ogledam dober film ali nadaljevanko, ob kateri je potreben razmislek. Nikakor tudi v oddaji ne bomo spremljali lahkotnih zadev, ki mejijo na banalnost."

Kar ne pomeni, da Poletna scena ne bo predstavljala popularne kulture, ki jo jemljejo kot pomemben element svojih prispevkov. "Popularna kultura mora biti vključena v oddaje o kulturi. Navsezadnje te ločnice, med popularno in visoko kulturo, že dolgo več ni - ena med drugo mestoma prehajata."

Urbana popularna kultura

To je odlika Poletne scene, s svojimi prehajanji in vključevanji najrazličnejših dogodkov je ustvarjena za vse okuse in za vse generacije. "Ne smemo pozabiti: ko danes govorimo o starejši generaciji, denimo sedemdesetletnikih, govorimo o generaciji rokenrola," razloži urednica in ob tem dodaja, da urbane popularne kulture ne bodo obravnavali kot dela zabavne industrije, temveč jo približevali gledalcem skozi bolj poglobljene intervjuje. "Letos si obetamo intervju z Ziggyjem Marleyem, s katerim bomo lahko v pogovoru gotovo odprli resne teme."

Pogled in posluh bodo usmerjali tudi v smer klasične glasbe. "Poleti je pri nas ogromno kakovostnih festivalov klasične glasbe. Sploh se ne zavedamo, kakšne dragulje imamo, od Radovljice do Brežic in Lenta."

Simbioza več uredništev

Poletno sceno, ki jo ustvarja številčna ekipa, bodo šest dni tedensko na male zaslone med drugim pripeljali voditelji in voditeljice Nataša Mihelič, Andreja Kočar, Bernarda Žarn, Mojca Mavec, David Urankar, Melita Kontrec in Rok Kužel, ki jim bodo s prispevki pomagali novinarke in novinarji kulturno-umetniškega in razvedrilnega programa TV Slovenija s kolegi iz dopisništev. Oddajo, ki nastaja v Uredništvu oddaj o kulturi v simbiozi z več uredništvi na TVS, bodo poleg Saše Šavel Burkart dnevno urejali Tomaž Kregar, Špela Kožar, Andreja Kočar, Renata Dacinger, Maja Pavlin in Meta Česnik, Maja Didović Bahar, Nina Jerman, Andrej Hofer, Melita Kontrec in Vesna Pfeiffer.

Dopisniška mreža je razpredena po vsej Sloveniji, tesno sodelujejo z regionalnima centroma v Kopru in Mariboru. "Zelo pomembno je tudi dopisništvo v Murski Soboti, iz katerega se bodo intenzivno oglašali že ta konec tedna. Začenjajo se Soboški dnevi, kjer bo nastopila skupina Laibach, začenjajo se tudi dogodki iz sklopa 'Poleti v Lendavo'," poletnoscenski program opisuje Saša Šavel Burkart.

V oddaji se bo z vklopi v živo lahko srečalo dvoje občinstev: tisto pred malimi zasloni in tisto na kulturnih dogodkih. "Če Poletno sceno spremlja več kot 30.000 ljudi, se vso to občinstvo z nami v živo pridruži kulturnemu dogajanju - skupaj smo velika koncertna dvorana ali velika kinodvorana."

Tudi prek družbenih medijev

Občinstvo se v dogajanje lahko vključi tudi prek družbenih medijev, kjer je na Facebooku že potekala prva nagradna igra. Prvo nagradno vprašanje je bilo povezano z odprtjem Kinodvorišča, ki se odpira jutri v ljubljanskem Kinodvoru. Tam bo ameriška režiserka Sophie Fiennes, ki bo tudi gostja v studiu Poletne scene.

