Skesana tajnica po smrti vrača ukradeno Klimtovo risbo

V oporoki poravnala napako izpred pol stoletja

17. februar 2018 ob 17:59

Linz - MMC RTV SLO

Tajnica Nove galerije v Linzu je enkrat v šestdesetih opazila, da se knjigovodstvo njenih delodajalcev ne "izide" povsem. Da bi jo utišal, ji je šef podaril originalno risbo Gustava Klimta.

Pred približno petdesetimi leti je uslužbenka muzeja Neue Galerie der Stadt Linz pri svojem delu naletela na nepravilnosti v papirologiji, povezani s tremi umetninami Egona Schieleja, ki si jih je muzej že leta prej izposodil od zasebne zbirateljice. S svojim odkritjem se je obrnila na takratnega direktorja ustanove, Walterja Kastena, ki je vse skupaj hotel pomesti pod preprogo. Tajnici je v zameno za njeno molčečnost podaril risbo, ki je bila delo Gustava Klimta.

Ta risba, Zwei Liegende (Dve ležeči figuri), ki je nastala leta 1916 ali 1917, je bila v muzeju prav tako samo na posodo. Celo zgodbo je svet izvedel šele zdaj, ko je tajnica iz zgornje anekdote umrla: resnico je priznala v svoji oporoki, risbo pa so izvršilci resnično našli v njeni kredenci.

Tajnica, ki je New York Times v svoji reportaži ne razkriva poimensko, je bila v muzeju zaposlena do leta 1977. Zgodbo dodatno osvetljuje avstrijski časnik Oberösterreichische Nachrichten: umetnica in zbirateljica Olga Jäger je leta 1951 muzeju v Linzu posodila tri Schielejeve slike in Klimtovo risbo. Pet let pozneje je že umrla, njeni dediči pa so šele leta 1990 ustanovo prosili, naj jim družinsko dediščino vrnejo. Izkazalo se je, da so vse štiri umetnine izginile. Preiskovalci so seveda izprašali vse muzejsko osebje, a je tajnica takrat zatrdila, da ne ve ničesar.

Jägerjevi so svojo pravico skušali doseči pred sodiščem: leta 2006 so tožili mesto zaradi izgube umetnin. Leta 2011 je bilo odrejeno, da mora Linz družini samo za Schielejeve risbe plačati sto tisoč evrov. Za ostala tri dela jim je sodišče lani dodelilo še 8,21 milijona evrov.

Gurlittova zbirka je bila lažen up

Leta 2012, ko je svet izvedel za orjaško "domačo" zbirko nakradenih umetnin v stanovanju Corneliusa Gurlitta, so dediči Olge Jäger upali, da so med njimi tudi štiri slike, o katerih teče beseda - še posebej, ker je bil Gurlitt v sorodu z ustanoviteljem Nove galerije Wolfgangom Gurlittom. A njihovi upi so se, kot vemo, izjalovili.

Še vedno pogrešani Schiele

Vse tri pogrešane Schielejeve slike so tako še vedno izgubljene, usoda Klimtove risbe pa še ni dokončno odločena. Oberösterreichische Nachrichten piše, da jo je odvetnik pokojne tajnice prejšnji mesec izročil mestnim oblastem, kot mu je naročila v oporoki. Muzej Lentos, kot se Nova galerija zdaj imenuje, jo bo razstavil v okviru postavitve 1918 — Klimt – Moser – Schiele: Zbrane lepotice, ki je posvečena stoletnici smrti treh velikih umetnikov in bo na ogled do sredine maja.

Strokovnjaki predvidevajo, da je risba Ležeči figuri najverjetneje študija za Klimtovo slavno delo Prijateljici (Die Freundinnen). "Izjemno je, kako polgoli, speči ženski skoraj izginjata v pernico in blazine, kar še poudarja belino njunih razgaljenih trebuhov in genitalije," so o risbi zapisali v muzeju.

Jägerjevi se vračajo na sodišče. Trenutno velja, da lahko dobijo Klimtovo risbo, če vrnejo nadomestilo, ki so ga prejeli zanjo.

A. J.