Skrbno preštudirana arhitektura kompozicije v delih Lile Prap, tudi pri zmajih

Razstava ilustracij na Ljubljanskem gradu

31. maj 2018 ob 12:49

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V Peterokotnem stolpu na Ljubljanskem gradu odpirajo razstavo ilustracij iz avtorske slikanice Zmaji?! Lile Prap.

Razstava je po mnenju organizatorjev v resnici slikarska razstava, "posamezne ilustracije delujejo kot slike same po sebi, nekatere druge pa dobro delujejo predvsem v kontekstu knjige, ko so v spremstvu besedila".

"Skoz in skoz njene" knjige

Ilustracije Lile Prap so kot del knjige odlične in enako izvrstne tudi kot posamezni eksponati na razstavi. Za skoraj vse njene knjige velja, "da so skoz in skoz njene". Vse v knjigah je njeno, ideje, besedila, slike in oblikovanje, je ob tej priložnosti zapisal Pavle Učakar, likovni urednik pri založbi Mladinska knjiga, pri kateri je knjiga izšla.

Knjige Lile Prap so po njegovem mnenju "prislovično svetovljanske", o tem pričajo prevodi njenih del po vsem svetu. "Lilina estetika in izvedba sta enako navdušujoči na vseh koncih sveta, kar je zanimiva uganka. Na prvi pogled so njene slike zelo preprosta dela. Enostaven je dizajn slike, nenavadna risba z debelo deževnikasto črno črto, polja med linijami pa so pobarvana s skoraj čisto, enovito barvo. A prvi vtis vara oziroma že na drugi pogled ugotovimo, da gre za skrbno preštudirano arhitekturo kompozicije," je zapisal Učakar.

Potrpežljiva in občutljiva umetnica

Vsaka slika v procesu nastajanja po njegovih navedbah pretrpi zelo veliko drobnih premikov in precej papirja roma v koš, dokler ni taka, da je ilustratorka in avtorica zadovoljna: "In ona nikakor ni hitro zadovoljna, prej obratno. Nato nanaša barve v obliki barvnih kred. Vsaka barva pa vsebuje vsaj štiri, pet odtenkov. Potrpežljivo, z izjemno občutljivostjo na površino polaga prašne pajčevine barve. Na koncu je učinek žarenja barv ena sama vibracija. Tudi v tej fazi se ji kdaj 'zalomi', zgodi se drobna 'napaka' in delo na sliki se začne znova."

Značilen za avtorico "ob vsej tej perfekciji" pa je po Učakarjevem mnenju tudi "odlični humor" ki je bistveni element pri nastanku knjige in je podprt z zelo nevidnim strokovnim študijem in veliko posvetovanja s strokovnjaki za področje, ki ga obravnava v besedilu.

"Lila je slikarka, na katero tradicija slovenske ilustracije ne deluje naravnost, mogoče le v odnosu do dela. Ona je samosvoja in edinstvena," je še zapisal likovni urednik pri Mladinski knjigi.

N. Š.