Umrl je Frank Vincent, znani obraz gangsterskih zgodb

Poslovil se je ameriški igralec Frank Vincent, ki se je v zgodovino sedme umetnosti poleg vloge v seriji Sopranovi zapisal pretežno z več predhodnimi upodobitvami gangsterjev.

Skozi svojo 41 let trajajočo kariero je Frank Vincent odigral tri odmevne vloge v filmih Martina Scorseseja, in sicer Razjarjeni bik, Dobri fantje in Kazino. Svojo prvo vlogo je odigral leta 1976 v nizkoproračunskem celovečercu The Death Collector, režijo katerega podpisuje Ralph De Vito, v njem pa je prav tako svojo prvo opazno vlogo odigral Joe Pesci.

Ko te opazi pomembno filmarsko ime

Vincenta - in tudi Pescija - je v tem filmu ujelo Scorsesejevo oko (po nekaterih zapisih pa naj bi bil za to zaslužen Robert De Niro). Scorsese je Vincentu ponudil vlogo gangsterja Salvyja Battsa v Razjarjenem biku iz leta 1980, v katerem sledimo zgodbi resničnega italijansko-ameriškega boksarskega prvaka v srednji kategoriji Jaka LaMotte, ki ga je upodobil De Niro. Za film, v katerem je igral torej tudi Pesci, je Scorsese po LaMottovi avtobiografiji napisal scenarij s Paulom Schraderjem in Mardikom Martinom.

Tudi v Dobrih fantih je leta 1990 v vlogi Billyja Battsa, pripadnika družine Gambino, nastopil ob Pesciju - pravzaprav prav Pescijev lik Tommy DeVito v znameniti sceni pretepe Battsa do smrti. Ob njiju pa v osrednjih vlogah igrajo še De Niro, Ray Liotta, Lorraine Bracco in Paul Sorvino. Scenarij za film, v katerem sledimo nenavadnemu življenju mafijca Henryja Hilla (Liotta) v razponu četrt stoletja, je napisal Scorsese skupaj z Nicholasom Pileggijem.

Leta 1995 pa se je trojici: De Niru, Pesciju in Vincentu pridružila Sharon Stone v še eni gangsterski uspešnici, naslovljeni Kazino. Scenarij je ponovno skupno delo Scorseseja in Pileggija, nastal pa je po Pileggijevi nefikcijski knjižni predlogi.

Sedem sezon razvpitih Sopranovih

Vincent je v HBO-jevi seriji Sopranovi sedem sezon upodabljal Phila Leotarda, ki se po spletu dogodkov zavihti na čelo družine Lupertazzi. Tony Soprano in njegovi pripadniki Vincentov lik zaradi podobnosti z iranskim šahom Rezo Pahlavijem imenujejo "Šah". James Gandolfini, ki je igral Tonyja, je umrl že pred štirimi leti, star 51 let.

Frank Vincent se je v Massachusettsu leta 1937 rodil staršem italijanskega rodu, pozneje je odraščal v New Jerseyju. Sprva se je kot bobnar, trobentač in pianist zapisal glasbeni karieri, več let je dejaven tudi kot komik, producent in pisec. Ob izidu svoje knjige A Guy's Guide to Being A Man's Man je leta 2006 v intervjuju izjavil: "Današnja mladina je tako spojena z računalniki in individualizirana, da je veliko človeškega védenja izgubljenega zanje. Govorimo o lojalnosti, spoštovanju, manirah in časti. Imeti moraš dober smisel za humor, biti moraš močan in vedeti moraš, kako se obleči."

Vincent Pastore, ki je igral ob njem v Sopranovih, je ob igralčevi smrti zapisal na Twitterju: "Izgubili smo velikega karakternega igralca in velikega človeka … Naj za vedno ostane v našem spominu." Maureen Van Zandt, prav tako iz Sopranovih, pa je zapisala: "Izgubili smo člana naše družine. Frank Vincent. Sijajen igralec in očarljiv človek. Počivaj v miru, Frankie."

Po pisanju portala TMZ je 80-letni Frank Vincent umrl med operacijo srca v bolnišnici v New Jerseyju.

