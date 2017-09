Umrl je hrvaški skladatelj in nekdanji urednik Jugotona Pero Gotovac

Eden najbolj zaslužnih posameznikov v hrvaški glasbeni industriji

22. september 2017 ob 12:07

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Poslovil se je znani hrvaški skladatelj, dirigent in glasbeni producent Pero Gotovac, znan kot avtor številnih uspešnic s hrvaških glasbenih festivalov.

Pero Gotovac je veljal za enega najbolj zaslužnih posameznikov v hrvaški glasbeni industriji in je pripomogel h karieri mnogih hrvaških glasbenikov. Z njim so sodelovala znana imena hrvaške glasbene scene, kot so Ivo Robić, Arsen Dedić, Mišo Kovač in Josipa Lisac. Sodeloval je tudi pri pripravi prve rockovske plošče v bivši Jugoslaviji, ki jo je objavila skupina Bijele strijele.

Skladanje za film, televizijo in gledališče

Dejaven je bil kot skladatelj, aranžer in glasbeni producent, ustvarjal je filmsko, televizijsko in gledališko glasbo ter šanson. Mnoga leta je bil tudi urednik glasbene založbe Jugoton in dirigent v mestnem gledališču Komedija v Zagrebu.



"Posebej je skrbel za literarno vrednost verzov, ki jih je uglasbil, v svojih kompozicijah pa je pogosto uporabljal etnološke elemente," so zapisali na strani hrvaškega društva skladateljev, v katerem je bil dejaven do leta 2004. Dodali so, da so Gotovčeve pesmi iz gledaliških predstav zaživele samostojno tudi zunaj gledaliških odrov. Gotovac je med drugim zložil tudi glasbo za priljubljeni hrvaški televizijski nadaljevanki o življenju v Dalmaciji Naše malo mesto in Veliko mesto.

Štiri desetletja aktivnega ustvarjanja

Pero Gotovac se je rodil leta 1927 v Zagrebu,diplomiral je na tamkajšnji glasbeni akademiji leta 1955. Istega leta se je podal na svojo uspešno profesionalno pot, ki jo je sklenil leta 1996. Ob več nagradah in priznanjih je leta 2000 dobil hrvaško diskografsko nagrado porin za življenjsko delo.

Pero Gotovac je umrl v Zagrebu v četrtek v 91. letu starosti.

